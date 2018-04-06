期待春天 – 長江之水

從蒼茫的冬寒裡，我就等著她在季待中優雅的轉身，我就站在歲月的枝頭，望著山川、田野，做著春天的夢，看著時間，就把春天期待。

這不，夢中的春天已經悄悄地來在了我的身邊，你聽微風吹融了雪山，春雨已經潤澤著枯田，還有那歌唱的鳥兒、飛翔的大雁、以及那幽幽地青青河畔……

我已經看見，那白白的雲和那藍藍的天，枝頭想吐蕊，綠葉花叢間，一片綠意在心空劃過，春意在希望裡闌珊。

我就想在春天裡奔跑，在蔚藍的景致下把自己盛開成一叢叢的夢想，相約一處處山巒，固守一塊塊田野，擇草而棲，飛花逐雪，一起牽手長河，靜看孤煙。

我也想握住春天的手，把渴望和眷戀的心窗讓春天打開，赴一趟草原，委身藍天，駕馭白雲，放馬射雕，煮酒吟篇，心存在高遠。

我還想親吻綠色，撫摸清泉，在春天那傾城的笑臉裡，讓微笑就從唐詩宋詞裡走過，走出清新和黎明，那也是我期待的春天，讓大自然的深沉默默流淌在我的心海間……

我也想躺在春天的懷裡，聆聽一段的心語，寄語一份期盼，讓心在白雲藍天下與萬物相依相偎，感受生命的精彩與斑斕。把春天的陽光捧於掌心，心生溫暖，把雲朵融入眼簾，情意纏綿，在長河裡點亮星辰，感動蒼天，在春天的大地上種上理想，抒懷浪漫，那一刻，我的眼睛裡，滿是唯美的畫卷，心裡，到處都是蔥郁的詩篇。

多想佇立在春天晴空之下，任暖風掠過面頰，將每一次呼吸，都幻化成輕盈的雲朵，隨風而變，姿態萬千，再在心中冉冉升起一朵新綠，沐浴在春光裡。

多想徜徉在斜風細雨中，任雨絲打濕發稍，將每一次歎息，都幻化成一簾清夢，只載欣喜，不載憂傷。

多想讓心靈在春天的碧波上，蕩一葉輕舟，徜徉在廣闊無垠的湖鏡之上，穿越歲月的風風雨雨，欣賞琥珀流年中的旖旎風光，相約，下一個路口，把美好和幸福，遇見。

可這些還都是我期待，我知道，要把遠山近水染成翠綠澄明的顏色，還需要些時日。只是太想感受「映日暖雲流似水」的溫暖，太想享受「春來江水綠如藍」的明澈，太想欣賞春天「百般紅紫鬥芳菲」的嫵媚，太想品味「微雨灑芳塵」的可人春色。

我知道，陌上的淺春還依舊草色如煙，涼風習習。我也知道春天不像冬天那樣粗獷豪邁，不會不容商量地說來就來。她更像一個矜持嬌羞的少女，拖著光潤輕柔的翠色長裙，邁著細碎輕盈的腳步從遠處嫋娜走來，當你笑顏逐開，敞開懷抱準備擁抱她的時候，說不定她又會羞怯地抽身後退呢。這不你看，我的山城一場漫天春雪說來就迎風而來，著實的讓人感受到了她的卻遲和羞怯。

但從這個冬天開始，你始終是我守候的方向，你的暖是我心的方向。我一直在等，等你風雨兼程，跋山涉水而來。縱使繁華三千，又怎及此刻冬去春來的暖意。那是你我費勁萬水千山的靠近，我怎麼會捨得辜負。只要你來過，遇見你，我已是擁有了很多。如果可以，許我牽你的手，走過細水長流，迎來草長鶯飛，走進春暖花開。

我知道遠方很遠，但冰雪已慢慢消融，柳色漸漸返青。你看那靜默了一季的枝頭，已經漸漸泛青的顏色，那田野間一棵棵發芽的小草，也欣然的暖了眸，暖了念，暖了所有山高水長的守候，已經觸到了春天含了清香的氣息。那些褪去冬日的霜寒，都給了時光，也給了我一個溫暖的回吻。

回首往昔，也許我們曾被煩惱纏身，也許我們常被失敗敲門，也許我們不出類拔萃，也許我們不左右逢源，但願所有這一切，都拋給冬天的風寒吧。

春天來了，溫暖就來了，希望也就來了。春天的枝頭，不僅會掛滿翠柳依依，香蕊朵朵，更是新的開始。

期待春天，期待春天走過。你在，我在。你不在，我就在那個叫做初遇的渡口等你，迎風。把融融的和煦用馨香做筆，以春色為墨，將如畫的江山，輕輕描摹。

期待春天，溫暖走過。讓春天的枝頭綴滿希望。把每一天都過成春暖花開。