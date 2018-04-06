男童失足掉落激流下水道 13小時後奇蹟獲救

賀南德茲失足摔落下水道，瞬間遭污水沖入龐大且複雜的地下水網。經搜救人員約12小時不眠不休的搜尋，於周一清晨奇蹟的將他救出並送醫。

美國男童賀南德茲與家人周日（1日）共度復活節時，竟失足摔落下水道，瞬間遭迎面而來的污水沖入龐大且複雜的地下水網。經搜救人員約13小時不眠不休的搜尋，於周一清晨奇蹟的將他救出並送醫。消防人員表示，男童的機智與勇敢是他存活下來最主要的原因之一。

綜合媒體報導，周日，13歲男童賀南德茲（Jesse Hernandez）與家人在古利菲斯公園（Griffith Park）共度復活節。

賀南德茲在跟同伴玩耍時，不慎踩破地下污水管道上方的木板，瞬間跌落8公尺深的地下管道，玩伴見狀立即跑去告訴大人並報警。

警方獲報趕赴現場搜救時，已不見賀南德茲蹤影，判斷他已遭污水沖入龐大且複雜的地下水網。

由於地下污水道十分危險，且步行搜尋的效率很差，救難人員於是出動特殊攝影機進行分段式搜尋。經過13小時搜尋，消防人員在周一清晨5時許聽到賀南德茲呼救聲，在確認男童位置後垂下軟管將他救出送醫。

消防部門發言人歐提茲（David Ortiz）除了感謝投入救援的逾100名搜救人員外，還盛讚賀南德茲的求生意志。

他說，男童摔落的污水道直徑僅約1公尺，但該處水流的最高時速高達24公里，有些區域還迷漫著致命的沼氣，但賀南德茲在被衝到流速較慢的區域後，立即攀附在管壁上，同時找到可供呼吸的通風處等待救援，終於成功救了自己一命。