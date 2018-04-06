綠樹紀念墓園舉辦「清明思親暨開放日」 僑胞祭祖表孝思

今年3月31日，清明節前夕，綠樹紀念墓園舉行一年一度的「清明思親暨開放日」，為身在北美無法還鄉祭祖的僑胞一表孝思。與往年相像，「清明思親日」從上午十時開始，於室內首先展開祈福儀式，為事先提供倍思之先祖或先友的姓名的僑胞舉行法會祈福，以及超渡。當日現場約七十餘人，皆為到場思親掃墓的僑胞。

中午十二時，舞龍舞獅表演從室內前往室外，繞過墓園一圈，最後一同與法師拜拜祈福。熱鬧的舞龍舞獅表演為祈福現場增添一抹紅，也順利的連接上午與下午的室內室外法會儀式。「清明思親日」於下午四時結束，到場思親的僑胞皆有機會參加抽獎活動，每半小時一次，更有狗年的特別獎品-吉祥金狗一隻。獲獎者也將在此思親日結束後前往園區領獎。

致力為各大西雅圖社區服務的綠樹紀念墓園提供會各個語言的亞裔顧問，誠意為西雅圖各社區僑胞提供最親切與忠誠的服務，語言種類包含廣東話、台山話、國語以及粵語。墓園內現有專門為亞裔開闢的亞洲永寧園及荷花園兩處福地。因此墓園位於蘭頓高地（Renton Highland）之上，地處城市中心，地理位置十分便捷方便，適合僑胞隨時前往思親。亞裔社區服務部經理黃達成先生（Tony Wong）與社區服務顧問李娟瑜女士（Stacey Lee）不僅身臨今年的「清明思親暨開放日」，也都極力為西雅圖各社區的亞裔群體創建一個值得信賴的「完善人生服務計劃」，勢必開創出更全面的服務項目。

即日至4月15日為止，預先購買福地或辦置服務計劃的僑胞將可享受特別優惠折扣，以及六十個月無利息供款計劃。