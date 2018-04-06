逃難佔2個機位 加國胖男羞愧下決心減肥

加拿大亞伯達省一名男子布西，在一次山火中坐飛機撤離時，因身體過胖佔了2個機位，影響了其他人安全撤離。因此，他備感羞愧下定決心減肥，2年間減了326磅（近150公斤）。

據CBC報導，2016年5月，亞省麥克默里堡森林發生火災時，許多人見火勢漸小，便陸續返回營地和家中，當時布西（Tony Bussey）也在其中。誰知突然一夜之間，火勢突然變猛，當局只能用飛機撤離被困人群。

當時41歲的布西體重達567磅（約257公斤），因身體過於肥胖，機場工作人員只好安排他坐在前排，而且要佔2個機位。看到自己佔了2個機位，影響其他人安全撤離，他心裡很難過，當時就下決心一定要改變。

在安全抵達埃德蒙頓後，布西開始了他的減肥計劃。他沒有採取任何抽脂縮胃等所謂的減肥手術，只是控制好日常飲食，少吃碳水化合物，以蛋白質飲食為主。外出吃飯時，也會將雞肉皮撕掉，只吃蔬菜，盡量不吃炸薯條。

控制日常飲食的同時，他還開始堅持每天走路鍛煉，從開始只能走5分鐘慢慢增加至10分鐘。布西說，要知道當時他不僅連走到自己的車子都很吃力，而且將身體塞進車子也非常困難。

就這樣短短2年的時間，他成功減掉326磅（近150公斤），現在只有241磅（約109公斤）的他說，過去他穿66碼的褲子，現在穿34碼。

他也計劃通過手術去掉減肥後身上多出的近20～30磅（約9～13公斤）的鬆弛皮膚，然後開始上健身房定期鍛煉。接下來的目標是跑馬拉松，他希望在麥克默里堡山火5周年時可以參加跑馬拉松比賽，然後他還想到處旅遊看看。

布西透露，他18歲時從紐省St. Lunaire-Griquet小鎮搬到亞省，因身體肥胖出行不便，離開家鄉後就很少回家。

他說，像他這樣肥胖的人，也曾覺得減肥沒希望，最後只能越變越胖，好像只能慢慢等死。他希望他的減肥經歷能激勵其他同樣有肥胖困擾的人，他說，既然我能做到，任何人都能做到。