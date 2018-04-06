與這個世界握手言和 – 淡墨軒

人生是一場漫長的行走，看盡世態百味，尤覺淡然最珍貴。

總覺得人活到極致都會回歸於樸素，就像稻熟低穗，人熟低聲，安靜的背後卻隱藏著無比的堅強。真正的大作為，都是不張揚的，待人接物越發趨於平和。不是沒了銳氣，而是懂得了尊重和平等，止於聲，立於行，微笑更是一種力量。

看淡了世事，也就是看透了歲月，一份溫和與靜好才是自己需要的，而所有的矛盾與薄涼，一併笑納，權當作韜光養晦。

某些時候，心境總是會隨著季節輾轉，長亭古道走來，遙看芳草連天。

人生仿若是一場盛大的宴會，只將五味雜陳鋪開，溫良與庸俗，有時只是一念，就看你如何取捨。其實走過，看過，領略過，便會知道，生命的美好就在於保住一顆安詳的心。平淡，是內心的本色；自然，是走過的歷程；寬厚，是最終的饋贈。

能夠堅守底線的人，不會在塵世的大染缸裡變得粗俗，不會受某些誘惑而喪失本真。一方晴空在手，心中自有方圓。

始終相信，一個人倘若心中有光，便無懼長路漫漫。

千山萬水走來，每個人都有著自己行走的姿態。有的人被歲月改變的面目全非；而有的人歷盡各種磨難，依然能夠堅守本真。「提心吊膽的人生與內心坦蕩的人生是無法相提並論的」，那是蘊含在骨子裡的精氣神。

其實人生並不複雜，只要將內心明媚的底蘊滲透入靈魂，懷一顆柔軟的心看待生活，自會走得坦蕩和無愧。

人貴在淡然，即使飽經世事，一種自然的灑脫依然會芳華爾雅。

喜歡在閒暇時間，煮一壺清甯，溫一盞茶香，靜靜聆聽舒緩的音樂流淌在每一個空間，輕輕柔柔便溫潤了心靈。這樣的一份祥和靜好，便是人生最美的時光，待韶華濾盡，只需執溫良在手，四季晴雨皆從容。

其實世間的豐盈與衰敗，都取決於自己，沒有什麼是無緣無故。唯有靜守己心，方可自成一景，無論憂喜，一切都會過去。

每個人都是一個畫家，攜一管筆墨，努力描繪著生命存在的至美。

行一程，念一程，我們在追逐中留下難忘的印記，也感悟著生活的美好與艱難。漸漸的明白，一生之中不可能事事順心，好運與困頓都會接踵而來，也許這就是生活的歷練。

生命的魅力正是如此，世事給予了什麼並不重要，上天不會辜負每一個努力的靈魂。願我們都與世界握手言和，只要能活出自我，便是人生最好的華彩。