詩人洛夫溫哥華追思會將與台北同步舉行

(溫哥華消息)2018年3月19日，德高望重的世界華語詩壇泰斗、榮獲諾貝爾文學獎提名者、一代文學大師、「詩魔」洛夫先生在臺北逝世。為深切緬懷洛夫先生，溫哥華的漂木藝術家協會定於 4 月 11 日在加拿大溫哥華猶太裔劇院（Norman Rothstein Theatre） 舉行洛夫先生追思會，與臺灣告別儀式同步。

追思會時間: 4 月 11 日 ( 星期三 )下午2時至4時，地點: Norman Rothstein Theatre (猶太裔劇院，950 West 41st Ave., Vancouver, BC)。

追思會委員會主席由謝天吉、魏美蓉擔任，顧 問有瘂弦、王健(Jan Walls )、周士心、丁果、嚴家炎、陳浩泉、李盈、梁麗芳、章繼光、沈家莊、劉毅、陳淑雄、章邁、 莫慧賢、徐小斌、張麗娜、陳又莊、宇秀、湯月明、莫青、陳良、王曉琳、胡曉平、陶冶、徐天龍、思聰、彭憶芬、張馨元、楊楊。

追思會由漂木藝術家協會主辦，聯合協辦的團體包括：加拿大華裔作家協會、加拿大洛夫文學紀念館、加拿大中華詩詞學會、溫哥華中華文化藝術基金會、

加拿大文化藝術研究院、溫哥華國韻合唱團、國際多元文化發展基金會、加拿大菲莎文化講壇、加拿大華人文學學會、溫哥華愛樂合唱團、溫哥華無弦居古琴藝術中心、瑞邦金融集團、翰楓語文學院、加拿大楊小花民族舞蹈學院、全民悅讀加拿大閱讀分會、加拿大齊魯華人總商會、加拿大關愛青少年基金會、尚頌娛樂集團、加拿大和平與發展交流協會、文思移民與多元文化服務協會、木真了時裝有限公司、溫哥華民族歌舞團、加拿大大華筆會。

此次追思會向公眾開放，無需門票入座。

洛夫先生充滿藝術感染力和宇宙精神的詩篇，悲天憫人的人文關懷，飄散靈動的詩書畫作品，永遠是滋養華語詩壇和世界詩歌的寶貴營養，是我們民族乃至世界的文化瑰寶。洛夫先生對當代詩歌及古典詩歌關懷備至, 每每寄予堅定的支持與深切的厚望。先生的逝世是世界詩歌界和文化界的巨大損失。漂木不朽！洛夫千古！洛夫先生的親屬、文化界友好與讀者們將藉此次追思會寄託哀思，緬懷洛夫先生，願他在天之靈安息！