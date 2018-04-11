春天的青草地 – 庭院深深

立春後，每天經過家附近的馬路伢時，都會瞅瞅，小草們可發新芽了，我是個心急的尋春人。二十幾天過去了，草皮依舊枯黃，在我心裡，草色返青，春天才是真正歸來。

彼時陌上，或春風徐徐；或小雨微灑；或鳥兒鳴翠；或陽光和煦。種子、葉蕾在土壤裡、在枝條裡動了春心，一日日的在悄然努力、努力向上生長。某一天，啪的一下就破土，破枝，一抹新綠就展現在人們眼前。一直很想親耳傾聽植物吐綠的聲音，可惜俗事纏身，心也不靜，一直沒能聽這奇妙的生長聲，但我知道那是一種令人欣喜的生長聲。

一夜春雨，下得細密無聲，清晨，走在路上，再看馬路伢，小草已泛綠了，真真:「天街小雨潤如酥，草色遙看近卻無」，春的畫卷已緩緩打開。這一抹綠意，是我在城市裡尋春歸心儀之地。這份新綠，似有似無，又似薄紗輕繞在草地上，那裡藏著頑強的生命力。身為鄉間女子，心裡珍藏這抹綠。猶記得，故鄉的房前屋後，田埂地頭，春風一吹，陌上的小草便自由生髮，無需刻意，抬眼可見，慢慢淺綠變翠綠，蔓延到原野的盡頭，那是春天安好的底色。幼小的女娃在春天的青草地上放鵝、放牛，赤腳在上面奔跑；跑累了，就順勢躺在草地上，天空好藍，陽光明媚，小草清香，很乾淨的回憶。很多個春天過去了，人生一個轉彎，連看一眼綿延的青草地都成了生活的一份奢侈。生活從來不像我筆下的文字那般美好。可心底仍保留一份初心，哪怕只是生長在馬路伢那一小片草地，我也會去等著，盼著小草泛青，春天歸來。一片青草地是與我生命原鄉連接的地方。是的，我也是鄉間小路邊一棵小草，不管生命經歷了多少風雨，還記得春風吹又生。

這段馬路伢的一端豎著一個木牌子，上面寫著:花開滿城。草皮剛淺綠，一種黃色的花卉已然開了，那是去年創文明城市時，種植的培養花卉，比自然界的野花開的早。它們迎著暖陽，迎著春風欣欣向榮地開放著，吸引著路人的眼眸。馬路伢的另一邊也豎著一木牌子，上面寫:小草無言，請君惜之。城市裡的小草真嬌氣，它們需要園林工人的呵護，也需要市民的愛護。小城近年來添了許多布袋式小公園，人們踏青，不出城就可享受芳草萋萋的春光。

我與良人初相識的那年春天，他帶我細細遊過城市公園裡的青草地，我才發現，城市裡的小草長得規規矩矩的，高矮差不多，草叢裡甚少有雜草，嬌嬌嫩嫩地似小家碧玉般溫婉，坐上去軟軟，摸上去也不扎手。鄉村的青草地有巴根草、車前草、豬耳草、狗尾巴草……它們像兄弟姐妹們一樣，高著、矮著，歪著、斜著自由長在原野上、田埂間，連綿著形成一個一望無際的綠毯子。坐上去硬茬茬的，一不小心還會被無名草刺疼。這片野草地，鵝要吃、豬要拱、牛要啃、雞要啄、人要踩，小草還是能一茬接一茬地長著。即使給牛蹄一腳踩扁，過不了幾天，它們又東倒西歪地在牛腳印裡站立起來，風一吹，搖一搖，仿佛從沒被踩踏，這就是鄉間的野草，雖說不上美觀，但耐活。

前幾年，忽然流行一種一根小青草的發飾，街上的女孩戴之，甚至娛樂主持人都頭頂一根青草，眉開眼笑地主持節目，小青草成了彼年時尚的寵兒。我的小侄女，正侄年幼，常常頂著一根小青草，在家人面前，晃來晃去，好可愛。一根青草，一個小人，一個希望。

有人在春天的路口擺地攤賣詩，一朵雲買一首詩。我也想去春天的路口擺地攤，「賣」綠色的小野草，一個微笑認養一根，願，春天的青草地在人們心底綿延成海。這樣想著，不由得微笑了。