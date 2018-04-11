雙胞胎小姐妹 3歲開始學雜技 澳版「達人秀」成網紅！

Teagan和Samantha Rybka來自珀斯，是一對雙胞胎姐妹，今年22歲。2013年，兩人在參加澳洲版的「達人秀」中一炮而紅，展現了兩人完全同步的高超雜技，最終進入了半決賽。從那時候起，她們就在社交媒體上分享自己練習體操的照片和視頻，現在她們單單在YouTube上就擁有了200萬的粉絲。

來自澳大利亞珀斯的一對雙胞胎姐妹Teagan和Samantha Rybka，具有極好的身體柔韌性，在2013年參加澳洲版的「達人秀」時一戰成名，展現了兩人完全同步的驚人雜技動作。如今姐妹花已經成為了網紅，她們將一起練習雜技的畫面分享在社交媒體上，每一次的亮相都會迎來數百萬的點擊。

Samantha Rybka介紹說，兩人從3歲起就開始學習雜技，6歲開始練習跳舞，現在仍保持每天訓練6個小時。

在最近接受的採訪中，兩人介紹了堅持每天固定的膳食搭配來保持身材的方法。早餐時，雙胞胎姐妹通常吃麥片，或者荷包蛋吐司再配上一些堅果和新鮮的水果。兩人的午飯只吃水果冰沙，晚餐吃沙拉。

Samantha Rybka說，「所以當我吃早餐時，我選兩份全谷麥片（Weetbix），再搭配一些杏仁、腰果、核桃、枸杞和一些奇亞籽。上面再放些新鮮的水果如草莓。最後，我們用杏仁牛奶代替全脂奶，這樣更健康。」

午餐時，姐妹自己準備她們的冰沙，在攪拌機中加入香蕉、草莓、蜂蜜和杏仁奶混合而成。然後，他們將冰沙倒入碗中，再加入新鮮切片的香蕉、草莓、杏仁、核桃、枸杞、麥片和奇亞籽。

姐妹說，「晚飯，我們一起吃媽媽準備的乳蛋餅和沙拉。」美味的沙拉通常包括雞塊、生菜葉、甜菜根、梨、西紅柿和胡蘿蔔等。

姐妹們說，除了在工作室每天六個小時的跳舞和雜技訓練之外，她們每天還抽出一個小時的時間練習芭蕾和半個小時進行爵士樂訓練。她們說這些藝術方面的訓練讓她們的雜技更具藝術性。

Teagan說：「有時候我們會把對方當做對手，比如說她學會了一個新的動作，那我也要一直反覆練習，儘快學會，保持一種良性的競爭。」