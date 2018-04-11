羅君愷律師專欄 – 遺囑出錯的故事

我以前曾經寫過關於編著遺囑的重要性，例如尋求律師來幫助你起草遺囑，與及電腦網絡遺囑服務相比的差異，甚至仔細分析一個有效遺囑如何能夠安全地保護你的遺產條款。這一回，我想分享兩集發生在名人身上有關於遺囑的事件，他們沒有一個有效遺書便與世告別，並造成了很多無法預料的麻煩。希望讀者能傳達這些真實的故事，認識到設立遺囑是一重要事。

西雅圖搖滾樂吉他手占米‧亨德里克斯(Jimi Hendrix)於一九七零年去世，他去世時候更是在職業生涯的高峰，不過生前沒有設立遺囑。亨德里克斯和他的弟弟非常親密，但他的家人與父親卓絕疏遠。亨德里克卓更關心他的兄弟，反而沒有和他自己父親聯絡。因為亨德里克斯在去世時候沒有遺囑，通過法律操作，他全部財產都歸他父親，與此相反弟弟卻一無所有。

自從亨德里克斯去世後，在長達四十五年時間裡，他的家人開始法庭訴訟確保獲德財產監護權。幾年後，在法庭訴訟中，繼承了這筆財富的亨德里克斯父親去世，並將遺產留給了另一女兒；與此同時，亨德里克斯弟弟仍然為了成為合法監護人與那女兒在法庭上爭吵。亨德里克斯弟弟後來因吸毒成癮而屈服，當時女兒在法庭上用吸毒成癮作理由爭辯這官司，辯說亨德里克斯弟弟沒有能力管理這種富有的財產。法庭最終於2015年解決了遺產訴訟問題。總之，亨德里克斯沒有遺囑，家人花了四十五年時間去分配遺產，浪費了大量的時間、精力、金錢、甚至友誼。

美國最高法院前首席大法官華倫伯格(Warren Burger)於一九九四年六月去世，留下了一些被稱為「可悲不足」的遺囑，最終花費數千美元在遺囑審判法庭上妥善處置遺產。

法官華倫伯格在家用電腦上編寫自己的遺囑，長度只有一百七十六字，目標是簡化他設立遺囑。不用說，作為最高法院法官，他可擁有出色寫作技巧。但是他遺漏了一些重要用來寫遺囑的文語，這些文語使得遺囑生效，例如未能賦予遺囑執行人出售房地產所需，納稅，和管理遺產權力。因此，他遺囑執行人被迫到法院遺囑認證才許可處置該財產。

通過在如此簡短的文件中粗暴地分配遺產，一百八十萬美元遺產稅總額超過四十五萬美元。如果華倫伯格法官在他去世之前聘請了一位律師來計劃遺產，那麼可以避免整個遺囑認證過程和花費大筆資金。

儘管大多數美國人的遺產不到六十萬美元，因此可以免徵遺產稅，但幾乎每個人都有遺囑，所以成立遺囑仍然是不必可少的。被迫通過法庭遺囑認證案件成為公共記錄，可供公眾審查。沒有人希望公眾能夠輕鬆地追查及暴露私人企業。通過適當和完整的遺產規劃，華倫伯格法官當然可以避免破壞他自己遺產事務中的隱私。