西雅圖至今仍對數以千計「以車為家」的流浪漢束手無策

（編譯：曉茵）前西雅圖市長埃德默里，曾計劃在在SODO區的工業為那些長期居住在車裡的無家可歸的人留下最後一片土地。這一區域位於斯波坎街高架橋下，再次流浪漢可以自由的停留居住在他們的車裡，就像一個家一樣。如今，仍有由十人擁有的八輛房車在這裡停留。這裡是西雅圖市政府唯一認可的地方，讓這些「以車為家」的流浪漢可以長期居住，不用擔心被罰款或被拖車。這些房車是全國2,300多名無家可歸併以「以車為家」的人中的一小部分。自2012年以來，「以車為家」的人口總數增加了兩倍。儘管他們的數量不斷增加，西雅圖市政府仍然沒有用來來解決車輛居民的需求的策略。

目前西雅圖市政府並未統一對「以車為家」的流浪漢的針對方案。他們並沒有確定首要問題是讓這些人脫離車輛進駐房屋或是乾脆讓他們的車輛遠離街道。種種措施的失敗導致這些無家可歸並「以車為家」的流浪漢面臨著死亡的危機自1月1日以來，三名汽車居民被發現死亡：。其中兩人是患有長期疾病的老年人而在上週四下午，27歲的薩布麗娜塔特被發現死在她的房車裡，死因尚未確定。

西雅圖現任市長珍妮杜爾坎沒有針對此事件的採訪請求。她的發言人則表示正在對汽車居民的現狀進行一些政策調整。無家可歸者特別工作組主任比爾哈林哈克特（ Bill Kirlin-Hackett）表示他們已經厭倦了等待。他說：「我們要為我們所要做的事情感到自豪，為了人的尊嚴，我們會為無家可歸者提供比現在更好的生存條件。」

關於針對無家可歸者的「安全計劃」想法可追溯到2008年。當時州立法機構為這樣一個計劃撥款10,000美元。2011年，西雅圖議會議員與在巴拉德的教會合作，允許汽車居民入住教堂，然而此計劃並未獲得顯著成效。

前任市長的刑事司法顧問斯科特·林賽（Scott Lindsay）表示：「強迫搬遷和沒收「以車為家」流浪漢的房車在政治上是站不住腳的。」西雅圖需要的是一個足夠大的停車場來處理這些房車，並能保障此處全天候的安全。於是位於SODO區的一片工地被改建為服務汽車居民的「安全地帶」。然而「安全地帶」並不安全，2月份至少有四次火災發生在SODO安全區附近的停車場裡。種種不安全因素不僅僅威脅著汽車居民的生命，也為當地社區造成了安全隱患。經過多年的努力與安排，西雅圖汽車居民的現狀依舊不容樂觀。