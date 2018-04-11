「魅力凝聚新時代」簽名會 型男女神熱爆商場

(溫哥華消息)「魅力凝聚新時代」再次強勢登陸溫哥華，今年邀請了超帥型男袁偉豪、楊明，夥拍宅男女神岑麗香、朱晨麗蒞臨演出。四位偶像日前於時代坊出席「TVB偶像全接觸」，吸引了一大群電視迷一早到達時代坊排隊，鎖定最佳位置一睹新世代偶像風采，擠得現場水洩不通。新時代電視更於 Facebook 直播整個記者會，令網友可同步直擊盛況。

全城粉絲朝思夜盼的四位俊男美女徐徐走進會場，即引起哄動歡呼，擁躉情緒高漲，隨後四位輪流在印有他們巨型照片的佈景板上簽名留念。司儀盧玉鳳先與近來狀態大勇的朱晨麗暢談，年初先憑《超時空男臣》野蠻女友「方惠玲」贏得「最佳女配角」，月前又在《平安谷之詭谷傳說》中飾演三奶奶「顧曼儀」自彈自唱大獲好評。朱晨麗談及拍攝《棟仁的時光》時，為角色苦練鋼管舞，希望大家於下星期播映時多多支持。首次於加拿大公開演出的朱晨麗，非常期待今次與新拍檔合作，和溫哥華觀眾打成一片，玩轉「魅力凝聚新時代」。

新鮮出爐的「飛躍進步男藝員」楊明瀟灑現身，剛獲獎的他格外神采飛揚。楊明入行多年，終於有機會捧獎在手，心情百感交集，並揚言會用心演出每一個角色，盡力做到最好。人氣急升的楊明，於剛殺科的警匪懸疑劇《兄弟》擔任男主角，早前到菲律賓拍攝了多場追蹤、槍戰、爆炸及拳賽戲，全部親身上陣，如此落力只為求令觀眾眼前一亮。今年「魅力凝聚新時代」，楊明再與《打工捱世界》拍檔袁偉豪同台演出，默契十足的老友必定大放笑彈，為觀眾帶來無限歡樂！

接著有大眾甜姐兒岑麗香(Eliza)，於溫哥華長大她再度回家，當然受到本地粉絲熱烈擁戴。幸福滿溢的Eliza婚後一直人氣高企，拍劇無間斷，跟Mary談及現在熱播的《果欄中的江湖大嫂》，飾演小學中文老師是一大挑戰，需背誦很多艱難的對白，特別是成語，更即場演譯，引得觀眾笑顏大開。愛情事業順境的香香經常大騷幸福，自覺是個幸運女孩，她希望能藉著「魅力凝聚新時代」把好運傳給觀眾，幸福一整年。

魅力十足的袁偉豪壓軸現身，一舉一動迷倒無數女粉絲。袁偉豪默默耕耘，近年愈戰愈勇，《城寨英雄》與《使徒行者2》二劇更成為代表作，令他人氣急升，事業創新高峰。袁偉豪跟司儀談及於新時代2高清台熱播中的《三個女人一個因》，當中最大的挑戰是禁食及扮演女角，是一個美好的經驗與回憶。隨後四位紅星即場挑選幾位幸運兒，送出全城搶手最後數套「魅力凝聚新時代」入場券。新時代傳媒集團總裁陳國雄先生致送紀念品予各表演嘉賓，預祝表演成功。接著當然是萬眾期待的簽名會，紅星與數百名擁躉逐一簽名，粉絲們滿足的臉容為「魅力凝聚新時代」帶來一個好開始。