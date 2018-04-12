中國收緊宗教控制，網上禁售《聖經》

中國政府在控制該國宗教迅猛發展的新規定出台後，繼續採取舉措，禁止網上零售商銷售《聖經》。

這一舉措與長期以來限制基督教在中國影響力的努力相一致。在中國包括佛教、道教、伊斯蘭及各種民間信仰的幾大宗教裡，基督教是唯一一個不能通過普通商業管道出售宗教書籍的教派。《聖經》在中國印製，但僅能在教堂書店合法購買。

網上零售商的出現造成了一個漏洞，讓人們很容易購買到《聖經》。鑒於網購日益佔據主導地位，這在中國尤其重要。

堵上這個漏洞的做法按照的是新的政府宗教監管法規。作為習近平主席倡導傳統價值觀努力的一部分，該法規已經有效地收緊了對基督教和伊斯蘭教的規定，並且同時促進佛教、道教及各種民間信仰。

中國推行這些舉措的同時，正值它與梵蒂岡進行談判，以終結地下教會與政府管理的教會同時並存的局面。這將結束中國政府與全球教會之間近70年的分裂，北京認為梵蒂岡一貫頑固反共。

其他主要宗教的文獻在中國網上都可以買到：道教經典《道德經》在京東、淘寶、亞馬遜上均有出售，佛經也可通過商業管道購買。《古蘭經》也在網上進行銷售，可能反映著伊斯蘭教作為一種由少數民族所信奉宗教的地位，這些少數民族有時候能享有比中國的主要民族更多的特權。《古蘭經》也可以在書店購買到，而且不像《聖經》，它有著在中國相當於國際標準圖書編號一樣的書號。

然而，基督教和伊斯蘭教都承受著來自政府巨大的壓力。

從2014年到2016年，在一個與習近平有著深厚關係的省份，拆除了超過1500個教堂十字架。與此同時，對於例如男子蓄長鬍子、女子披戴頭巾，以及商店和餐館裡不出售豬肉產品、香煙或酒精這種政府認為是過度公開展示伊斯蘭信仰的行為，政府加強了措施。

與此同時，政府政策鼓勵在其看來更為本土化的信仰，例如，對道教音樂或民間宗教參拜進行補貼。習近平還親切地談到過佛教，說它在中國人民的文化和精神生活必不可少。