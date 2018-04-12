博鰲亞洲論壇開幕 習拆中美貿易戰引信

特朗普總統近日不斷要求中國必須具體改善與美國的貿易不平等態勢，並宣示對中國祭出上千億美元的加徵關稅舉措後，中國國家主席習近平10日明確提出，包括等同回應特朗普推文訴求的降低汽車進口關稅等四項「重大開放舉措」，還將盡快使之落地，「宜早不宜遲，宜快不宜慢。」还呼籲「對話而不對抗」，從而描繪出一幅有別於特朗普總統的景象。

博鰲亞洲論壇8日上午在海南舉行，習近平在論壇開幕式主題演講時，提出上述說法。自中美貿易爭端不斷升級以來，習近平9日首次公開發表講話，其間暗暗將矛頭指向特朗普政府。

「冷戰思維、零和博弈愈發陳舊落伍，」習近平說。「只有堅持和平發展、攜手合作，才能真正實現共贏、多贏。」習還表示一定要遏止給世界貿易製造壁壘的行為，稱「中國開放的大門不會關閉，只會越開越大」。

習特別提到了一些中國意欲讓出的領域，包括承諾到年底前放寬對進口汽車的限制，同時重申將進一步向外國人開放本國金融市場——這是一個此前已經有官員提出過的非限制性承諾。他還承諾要加強知識產權保護，這是在回應特朗普的一個主要不滿。

他的講話與特朗普及其政府發出的好鬥言論形成鮮明對比。

我們應該「尊重彼此核心利益和重大關切，走對話而不對抗、結伴而不結盟的國與國交往新路，」他說。我們生活在一個「開放融通的潮流滾滾向前」的時代。

這次演講是在中國南方島嶼海南省舉行的博鰲亞洲論壇上發表的，這是中國為將自己定位為自由貿易和穩定增長倡導者所做的最新努力。這種論調與中國長期以來被指違反貿易規則和知識產權的名聲背道而馳。而與此同時，習近平正在加強對中國的政治、社會和經濟生活的控制。

就在幾天前，美中兩國還在向對方連番發出關稅威脅，引發了對一場全球貿易戰的擔憂。特朗普政府官員指責中國強迫外國企業交出商業機密，以便對中國經濟加以改進，創造出可以與美國競爭的企業。

貿易方面，中國一直試圖擺出一種折衷的姿態。上週美國公布對價值500億美元的中國產商品加征關稅的詳細計劃後，中國迅速做出回應，稱將以同等的規模做出反擊。與此同時，有中國官員則表示他們希望避免貿易戰，並展開談判。

9日，習近平似乎向特朗普作出了讓步，承諾將在年底前以「相當幅度」降低汽車進口關稅。僅在幾小時前，特朗普還在Twitter上抱怨中國對進口汽車徵收25%的稅。

但這不是習近平第一次承諾開放中國的銀行業、汽車和製造業。去年11月，中國表示將放寬並最終取消對外國人持有銀行和其他金融公司股權的限制，但金融公司並未收到這將何時或如何實施的有關細節。

即使貿易爭端給世界兩大經濟體蒙上了一層陰影，中國官員仍將華盛頓愈發強硬的語氣視作了機遇。特朗普自2016年當選以來，對「美國優先」這一政策的追求疏遠了許多盟友，習近平和其他中國領導人都在試圖填補美國在世界舞台勢力漸微而留下的空白。

去年，在特朗普就職典禮前夕，習近平首次前往達佛斯論壇，呼籲全球共同應對氣候變化，而特朗普曾公開質疑氣候變化的科學性。中國官員在1月份最近一次達佛斯會議上也十分搶眼，他們以中國的進步為例，呼籲在多個方面進行加強國際合作。

呼籲團結也有助於平息習近平近來收緊權力造成的不安情緒。上個月，中國正式終止了最高領導人的任期限制，可能會讓習近平終身成為中國領袖。這一舉措引起了美國和其他國家的不安。

在博鰲論壇上，中國官員也在推進習近平的領導地位，稱這是實施國家經濟改革、擴大開放的宏大計劃的一個機遇。

貿易方面，政府領導人和中國的企業負責人正在試圖尋求一種微妙的平衡：緩解有關持久的貿易戰對中國影響的擔憂，同時也警告稱，貿易戰可能對全球經濟體系造成破壞，美國有落後的風險。

「如果貿易衝突變成了貿易戰，美國的損失很有可能比中國更大。」前中國人民銀行行長戴相龍8日在論壇的開幕式上說道。因着習近平在博鰵論壇釋出的善意，重申擴大開放汽車、金融等產業，並加強智慧財產權保護。這番談話淡化了美中貿易戰利空，美股三大指數10日開高走高，道瓊指數早盤大漲近500點。

美股道瓊工業指數早盤一度大漲493點或2%，報24,466.74點，標普500指數、那斯達克綜合指數皆漲逾1.5%。大宗商品和工業類股領漲。

一名分析師說：「習近平的演說內容釋出了和解的訊息，給人淡化貿易緊張氣氛的感覺。這是金融市場想看到的。」