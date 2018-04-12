每7個人就有1個老人 台灣邁入「高齡社會」

台內政部9日表示，台灣65歲以上的老年人口已於三月底突破14% ，亦即每七個人中就有一個是老人，台灣正式宣告邁入「高齡社會」，如何維護高齡人口的生活品質與尊嚴，以及因應老化社會帶來的青壯年照顧及扶養負擔加重和少子化現象，將是政府持續努力的重要目標。

65歲老人 占總人口7%

根據世界衛生組織定義，65歲以上老年人口占總人口比率達到7%時稱為「高齡化社會」，達到14%是「高齡社會」，若達20%則稱為「超高齡社會」。台內政部說，台灣老年人口比率在1993年便超過7%，進入「高齡化社會」；今年三月，65歲以上人口占總人口比率達到14%，正式邁入「高齡社會」。

內政部表示，從各縣市觀察人口老化速度，嘉義縣老年人口比率最高為19%，而六都中則以台北市最高為16.6%

僅8年 高齡轉為超高齡

而相較於亞洲各主要國家，台灣老年人口比率僅次於日本，而與南韓相當，又依國家發展委員會推估，台灣由高齡社會轉為超高齡社會的時間將只有八年，預估將比日本的11年、美國的14年、法國29年及英國51年更快，而跟韓國八年及新加坡七年等國預估時程相當，在2015至2060年間，台灣老年人口比率將從國家最低之列，變成高於美英法德義等西方國家的社會，反映台灣老化速度的嚴重程度。