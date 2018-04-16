「裸鼢鼠穿衣記：搖滾體驗」：學習如何去接受每個人的不同

文 Tracy Wang

如同這部舞台劇的劇名所示，這是一部關於裸鼢鼠的舞台劇，也是一部絕對會讓你忍不住站起來，與舞台上的裸鼢鼠一同搖滾的有趣舞台表演。

現正於西雅圖兒童劇院（Seattle Children’s Theatre）演出，這齣劇講述了一群住在地道里的裸鼢鼠的故事。從出生就不穿衣服的裸鼢鼠們都以不穿衣服而感到自豪，開心的生活在地道里，並在每日早晨一同唱歌，但就在那一天，名為Wilbur J. Mole Rat Jr.沒有來參與晨唱。希望在地道里找到更多溫暖與生命意義的他突然看到一頂從天而降的帽子與許多衣服。雖然他一開始感到些許的不安，但他很快就開始觸碰這些服飾，並感受穿上它們的感覺。

在那不久後，他的合唱好友，Venti (Duncan Frost)，Grande (Lisa Estridge)，and Tall (Kate Jaeger)找到了他。被他身上奇異服飾嚇到的好友們都堅持讓他繼續不要穿衣服，維持原來的模樣。雖然他的朋友們都好言勸說，但他已經喜歡上穿衣服的感覺了，並拒絕脫下這些服飾，甚至創辦地道里唯一的一家名為H&M的服飾店。他的作為很快為他們地道王國製造了許多麻煩，整日開始下起衣服雨。終於，Grande決定啟動Grand-Pah緊急按鈕，請王國歷史里最為德高望重的Grand-Pah來制止Wilbur。究竟Grand-Pah會如何處置他呢？他能夠繼續穿上這些美麗的衣服嗎？

「裸鼢鼠穿衣記：搖滾體驗」這齣舞台劇不僅僅有Cathy Hunt所設計的精美服裝，Mo Willems的一貫詼諧劇本與歌詞，它還是Mo Willems同名兒童繪本的另類完美演繹。這一長達六十分鐘的舞台劇帶領所有觀眾踏上一條跟隨Wilbur一同為個性或喜好的不同而奮鬥與堅持的旅程，並讓我們開始喜歡這些身上僅有幾根毛的裸鼢鼠們。

儘管這一個搖滾體驗有著極為簡單的劇情，談論著一個有著獨特個性的個體如何去融入一個群體這一話題，這齣劇的詼諧成分與演員精湛的歌舞表演讓我們目不轉睛的看著台上的一切，包括演員的歌唱，踢踏舞等多樣表演。

除去極為吸引人的劇本與歌曲，「裸鼢鼠穿衣記：搖滾體驗」最為成功的橋段為劇中頗多的演員觀眾互動環節。站在舞台上表演的裸鼢鼠們不單單在舞台上又唱又跳，他們還時常下台，穿梭在觀眾座位的四周，跟兒童觀眾擊掌，握手。在這齣劇即將結束時，他們還跳下舞台，開始評論兒童觀眾的有趣著裝，讓不少孩童笑出聲。整齣劇，兒童觀眾的臉上都掛著燦爛的笑容，而劇情最後的走秀環節更是讓所有觀眾，不論年齡，都站起身拍手叫好。

儘管「裸鼢鼠穿衣記：搖滾體驗」看似只是一齣為小孩而寫的舞台劇，它的劇情其實深刻的體現了現在社會的一大論題。Grand-Pah對於Wilbur開始穿衣服所問的「何不」使整個裸鼢鼠王國都清醒過來，開始學習對他人的不同展現更多的支持。最重要的是，這一個簡單的問題直截了當的點出許多人對於與自己不一樣的東西或人的誤解，教導了在場觀眾去學會，並且珍惜身邊人的不同個性，模樣，與做事方式，最終學會欣賞由所有性格迥異的人所組成的家庭與社會。

「裸鼢鼠穿衣記：搖滾體驗」現正在西雅圖兒童劇院的Charlotte Martin劇院演出，此舞台劇將於5月13日結束演出。詳情或購票，請前往：https://www.sct.org/Shows/2017-2018-Season/NakedMoleRat