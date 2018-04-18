春日里的「逃離都市」：西雅圖周邊的5條登山小徑

文 | 曉茵

從喀斯喀特山脈的峰頂，穿越到奧林匹克半島沿岸的溫帶雨林，再回到雷尼爾高聳的火山口。華盛頓州豐富的地貌環境為遠足愛好者提供了獨特的登山體驗。據統計，整個華盛頓州擁有將近一萬英里的登山小徑。其中有不少保存良好的小徑能夠穿越美麗古老的西北森林，鮮花盛開的草地，湖泊，或者能讓遠足者登頂望見遠處白雪皚皚的山峰。隨著天氣回暖，冬天的冰雪消融，春天的暖陽回歸。如果春假還沒有遠行的打算，留守在西雅圖本地也有非常多好去處。為了不辜負這三月艷陽天，我們選擇了在西雅圖城市周邊適合日常徒步，可以保證當天往返的的五條五英里左右的登山小徑。這其中包括了適合全家人一同前往的簡單山徑，也有為資深戶外愛好者提供的具有挑戰的登山山徑。

Rattlesnake Ledge

難度：簡單

長度：往返4英里

Rattlesnake Ledge位於西雅圖東部Snoqualmie Pass和南喀斯喀特山脈邊緣處，距離西雅圖市區僅40分鐘左右，90號高速公路的32號出口。所以這條小徑非常適合在一個風和日麗的下午進行一場短暫的「都市逃離」。這條山路小徑最高能達到海拔1000英尺，但卻相對平緩。所以這裡也是一個越野跑或下班後觀看日落的好選擇。登頂後遊客可以一覽錫達河流域，塞山，華盛頓山，響尾蛇湖和切斯特莫爾斯湖的風景。位於山腳下的眼鏡蛇湖深邃平緩，時常能看見登山客們的小狗在這裡嬉戲打鬧。當然圍繞湖一周的小路也是放鬆，散步，釣魚甚至游泳的好去處。由於這條山路小徑離市區較近又相對簡單，週末前來遊覽的人會比較多，遊客應當避開傍晚的堵車時間段。

Mt. Pilchuck (Mountain Loop Highway)

難度：中等

長度：往返5.4英里

Mt. Pilchuck位於市中心以北僅一個多小時的92號環山高速公路上，這條長達五英里往返的登山小徑提供給遊客大量的景觀，絕不會令人失望。儘管中等難度，MT。 Pilchuck卻在一年中的每個時間段都能看到許多遊客的身影。這些徒步旅行者手腳並用的在登山小徑上揮灑汗水，以便欣賞沿途壯觀並歷史悠久的景色。坐落在行程將近一半2.7英里，海拔2300尺處的觀景台能讓遊客360度欣賞到西北環繞的喀斯喀特山脈經典的高山地形，臨海西側的奧林匹克半島，普吉特海灣，聖胡安群島和蜷縮在南方巨大的雷尼爾火山。位於山頂的火警觀測站則最初建於1921年年，距今已有將近百年的歷史。如今，火警觀測站依舊履行著他的職責，但他早已成為該地區驕傲的地標。同時，這裡也是華盛頓州最受歡迎和的野餐露營點之一。儘管這條登山小徑只有5.4英里往返，但相對陡峭，因此難度中等。遊客需要在冬天的時候特別注意安全，積雪可能會使當沿途的標誌和路徑模糊，導致遠足者在森林中迷失方向。

Ebey’s Landing (Whidbey Island)

難度：中等

長度：往返5.6英里

Ebey’s Landing位於惠德比島的西岸。在這裡，遊客可以欣賞到奧林匹克山脈和聖胡安德富卡海峽的美景。這是華盛頓州廣受歡迎的一條沿海徒步小徑。這條小徑以建造該島，並第一個在島上建立定居點的人「Issac Ebey」命名。這條略有些陡峭的山路沿著懸崖高聳入雲，為慕名而來的野生動物觀賞者提供了極好的場所。在這裡游客將有機會看到：沿著峭壁邊緣翱翔的禿鷹，在海浪中玩耍的海豹和海獅，甚至在夏天還可以看到三文魚在這條小徑的末端有一處歷史悠久自1850年起建設的山路舊址。在這裡，小徑的一邊是佈滿礁石的海灘，另一邊是陡峭的懸崖。無論在清晨或是日落十分，小徑的末端處都能看到清晰美麗的海景。島上的冰淇淋店Kapaws Iskreme非常值得遊客花上點時間停留。這家古色古香的冰淇淋店可以徹底消除遠足帶來但疲憊。遊客可以邊吃手中的圓筒冰淇淋邊向下走到碼頭，欣賞遠處貝克山美麗的景色。需要遊客注意的是Ebey’s Landing周圍有許多漂亮的私人度假住所，遠足者要小心不要隨便踏入他人領地。

Longs Pass (Snoqualmie Region)

難度：較難

長度：往返5.8英里

如果對自己的體力有自信，並想在​​短時間內燃燒最多的卡路里Longs Pass絕對是這五條山路小徑中的最佳選擇.Longs Pass為登山峰頂的遊客提供了令人難以置信的開闊景觀，但這美景只會在攀爬了同樣「難以置信」的高度後為你呈現。在不到三英里的單程路線中，登山者需要向上爬升超過2000英尺。所以這三英里的每一步，都在向上。最初的一般小徑有樹木遮陰，然而越往上小徑將會暴露在太陽下越多，這說明遊客需要攜帶盡可能多的水。同樣需要遊客注意的是，Longs Pass山區有山羊出沒。如果他們靠近你，請給他們足夠的空間，不要餵它們。盡量從遠處拍攝照片，並避免與山羊互動。好在這條山徑離著名的德國小鎮不遠，在賣力的攀爬後去獎勵自己一杯冰鎮啤酒吧。

Maple Pass Loop (North Cascades)

難度：較難

長度：往返7.2英里

Maple Pass Loop是這次推薦中最長也相對來說需要登山者最多體力儲備的一條小路小徑。但是這條位於北也許在北喀斯喀特國家公園的小徑幾乎可以滿足每一位遊客的所有期待。還不誇張的說，在喀斯喀特山脈區域，甚至全華盛頓州，Maple Pass Loop是有著最令人驚嘆美景的一日遊選擇。Maple Pass Loop呈現的美景，在不同季節也有令人難以置信的變化。春末夏初十分，整條山脊線都講被覆蓋在野花中，而秋季北喀斯喀特地區特有的金色落葉環繞著附近的湖泊，而在冬季小徑關閉之前，這裡的山峰會被白雪覆蓋，而山下的湖泊則像鑲嵌在雪地中的一塊綠寶石。這裡需要遊客注意的是，從市中心開車到達北喀斯喀特國家公園需要將近三個小時，而小徑本身長達7.2英里。但這一切都可以在一天之內完成。如果遊客對Maple Pass Loop想要進行更深層次的探索已經想要參加更多冒險活動的話，可以選擇在Methow Valley的一個公共露營地露營。相信Maple Pass Loop不會讓任何一位為他前來的遊客失望。