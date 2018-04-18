最是多情四月天 – 淡墨軒

四月這個春意盎然的好時節，久居喧嘩城市裡的我們早已盼望著感受春天的氣息，春天是花草，是鄉野，是小橋流水人家，是世外桃源，還是那片片金黃的油菜花田，四月，讓我們出去走走，去擁抱最美的春天！

四月的清晨，是可以入畫的，有著安逸的姿態與嫺靜的心思，紗般的薄霧帳幔一樣籠罩著鄉野。早起的鳥兒有蟲吃，早起的人兒有精神，晨光如錦緞，是我們最美麗的霓裳，心似飛燕，輕盈舒展。

晨炊的煙靄，嫋嫋升騰在村莊的上空，清新的空氣與迷人的霞光融合，氤氳的霧幔遮住了村野。春燕低飛，白鷺高翔；蜜蜂輕吟，青蛙淺唱。麥苗的碧綠，油菜花燦燦的金黃；若隱若現；掩映在桃紅梨白的房舍，描繪出一種別樣的春日壯景……

四月，是一年中別樣的季節。沒有初春伊始的料峭，沒有暮春偶爾的燥熱。一切都剛剛好，美景不爭，春風和煦。季節左右不了人生，但是可以影響人的心情。恰好的美景總是會遇到合適的人，誰說季節沒有知音？我虔誠地愛著四月的每寸光陰，每處風景。

四月桃花盛開，戀上桃花，是因為她演繹著或優美或淒涼的愛情故事。 桃之灼灼，芳菲浸染的世界，滿樹的嬌媚。守望著一片開滿桃花的幸福園，一顆不染纖塵的心安然向暖。願每個人，在紛呈世相中不會迷失荒徑，可以端坐磐石上，醉倒落花前……

人們用不同的方式與花相見，與花再見。這樣的瞬間永恆，是春天裡最美的詩，無論你是哪朵花，無論你是什麼樣的人生，春天都不曾把你遺忘，無論你在哪個角落，你要做的，就是在春天裡綻放，本該屬於你的色彩……

好像人生，有的人擁有一個熱鬧的舞臺，就如雪白的櫻花和緋紅的桃花，在萬人期盼著成長、綻放，擁有眾多的矚目、聚焦、掌聲、喝彩，但終有謝幕的那一日；有的人擁有的舞臺卻有些安靜，就如鄉間的油菜花，在那微風吹拂的田野裡，自由自在地生長，但也有收穫的那一季。

春天是四季的開始，更是人世的輪回，在這個充滿生機的季節，惟願萬物有靈且美。希望我們每個人，對所有的生命，皆懷有一份內心的真。在時光的流逝中，慢慢變成一個純粹的人。

願歲月風貌常新，人世滋味依舊。讓春風帶我們上路，讓春花給我們絢爛，讓春雨滋潤我們的心田，讓我們來一次說走就走的旅行，希望旅途中遇見一切皆是美好……