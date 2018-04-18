流浪漢氾濫到底是誰的錯？

（編譯：陸雨陽）前華盛頓州律師羅博·麥肯納（Rob McKenna）認為，西雅圖市政府的政策和監管失職是造成滿街流浪漢帳篷的主要原因。

「造成現在市中心街道上這種窘迫局面，西雅圖市政府應該感到自責，他們不僅沒有在公共場合嚴禁搭帳篷的規定，也沒有將現有的應對流浪漢的法令執行徹底，」麥肯納說，「我居住的小區附近就有很多這種流浪漢帳篷，居民們向市政府投訴了好幾遍才得到了回應。」

麥肯納指出，西雅圖沒有法律禁止人們在道路上搭帳篷，雖然城市明令禁止人們在公園中安營扎寨，然而市政府的執行力度卻並不到位。如果真要依法執行，那么遊行者站在市中心馬路上阻礙交通也應該被拘留，雖然有市警察認為遊行者有權自由發表言論，但是麥肯納認為他們的行文是違反了西雅圖阻礙交通法的。

另外，在西雅圖中心（Seattle Center）附近街道搭帳篷居住的流浪漢還拒絕了流浪漢幫助服務，麥肯納說：「如果他們的帳篷堵住了人行道，那麼市政府就應該強制將其拆除，因為他們違反了禁止阻礙交通的規定，我在I5高速公路附近也看到許多該類帳篷，但那些帳篷並沒有違反法律。」

麥肯納堅持，公共財產是屬於所有人的，而不是為流浪漢而設的。西雅圖從一開始就沒有對這些違法流浪漢採取措施是造成現在窘迫局面的重要原因之一。「這種情況被普遍稱為破窗效應，換句話說，當一幢房子中有少許窗戶破損，卻沒有被即使修好，那麼就會有更多人來破壞更多的窗戶。就像西雅圖，因為違反法律在公共街道上搭帳篷的行為被默許了，才會有很多人效仿，甚至變本加厲。」