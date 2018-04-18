西雅圖位居全華州最不公平稅收城市第一名

（編譯：陸雨陽）在西雅圖，一戶年收入為2萬5千美元的家庭一年要支付大約4200美元的稅，相當於總收入的17%，而年收入25萬的家庭約繳了1萬1千美元的稅款，僅占總收入4.4%？

最近，總部位於西雅圖的經濟機會機構（EOI）發佈了一份調查顯示，華州的收稅政策對窮人有失公允是全美最嚴重的，而西雅圖更是在州內名列前茅。

收入25萬的家庭支付4.4%的稅，而收入2萬5千的家庭需要支付17%的稅？這12.6%的差距在15個城市中最大。而表爾威排名第二，蘭頓市排名第三。斯波坎和雅吉馬（Yakima）位列倒數第一第二。

對此，EOI總管馬修·克魯西（Matthew Caruchet）說：「大家可能不知道同一個州內的不同城市的稅收政策會差距那麼大，西雅圖低收入人群的生活壓力比雅吉馬低收入人群的生活壓力要大得多。」

眾所周知，因為華州沒有州收入稅，所以對消費稅的依賴相當大，這對窮人和富人來說都一樣。

所以，為什麼貧富之間的稅收差距還是那麼大呢？克魯西表示，這其中很大一部分原因來自房產稅。雖然西雅圖在這15個城市中的房產稅是最低的，但是西雅圖的房價很高。這不單單影響了房屋主人，租房者也在間接支付著房產稅，只不過被包含在他們的租金里了。因為西雅圖的租金很高，所以租房者間接所繳的房產稅也很高。

報告還稱，假設西雅圖一個年收入2萬5千美元的家庭住在一間一臥室公寓，每月房租為1390美元，這其中大約15%的房租-210美元，是作為房產稅的，一年就是2500美元。而年收入25萬的家庭大約擁有自己的房屋，在西雅圖價值約68萬5千美元，年房產稅為6300美元。附近的表爾威消費稅略低，車輛註冊稅和房租也較低，但是表爾威對高收入家庭徵收的稅是15個城市中最高的，主要因為表爾威的房價很高。

克魯西還表示，很多人總覺富人比窮人消費得更多，但其實不然，富人更會拿錢去做投資和儲存，而非購買。