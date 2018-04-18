試行計劃將在西雅圖的5條熱門路線上推行電動自行車

（編譯：Debbie）西雅圖區內對電動自行車的需求不斷增長，意味著西雅圖市內必須盡快決定應否允許這些自行車進入城市內的共享小徑。

星期四晚上，在西雅圖公園及娛樂總部舉行的會議中，就如何展開新的共享單車試行計劃進行討論，該計劃主要提出允許在五條多用途小徑上使用電動自行車。

那些小徑包括伯克吉爾曼道（Burke Gilman Trail），埃利奧特灣道（Elliott Bay Trail），山脈道（Mountains to Sound Trail），梅爾羅斯連接道（Melrose Connector Trail）和杜瓦米希步道（Duwamish Trail.）。

西雅圖公園及娛樂部門正在考慮一個試行計劃，允許電動自行車用家在城市中使用5條受歡迎的多功能路線。

湯姆·富科羅爾（Tom Fucoloro）是SeattleBikeBlog.com的創始人。 他百分之百地支持的電動自行車擴展到這些區域的小徑上。 富科羅爾說：「這計劃非常有意義，特別是因為這些只需1美元的電動自行車散佈在我們整個城市，而且很多很好的自行車路線都是一些小路。」

目前，西雅圖公園的步道禁止使用電動自行車，高爾夫球車和賽格威等機動車輛。 但由於自行車和電動自行車的使用者持續上升，公園當局正在考慮就此進行改變。

邁克·拉登博（Mike Radenbaugh）是在巴拉德的RAD動力自行車公司的首席總裁和創始人。 拉登博說：「電動自行車的需求在過去幾年中大幅增長，約為6至7倍。 」

但是，有些人則擔心這會對跑步者或步行者的安全有所影響。 「騎自行車的人很多都不熟悉道路的使用權和小道的禮節。 我經常需為騎自行車的人停下腳步。」米歇爾·赫爾曼（Michelle Herman）分享她在伯克吉爾曼道（Burke Gilman Trail）上跑了3英里的經歷。

西雅圖公園及娛樂總部表示，他們正在為所有步道的使用者設計一個安全的措施。 他們亦考慮到對該五條路線施加每小時15英里的車速限制。

LimeBike表示，它現在在西雅圖有700輛電動自行車出租。

「我們現在的自行車能以每小時14.8英里的行走，這比步行速度快，但這並不比一般人騎普通自行車的速度快。」LimeBike的策略發展總監加布里埃爾謝爾（Gabriel Scheer）說。

富科羅爾表示他對每個人的安全都很重視。 但是，他說大多數騎電動自行車的人都不是在追求速度。

「速度主要取決於你怎樣投入力量。而大多數電動自行車的用家都是那些希望方便上山坡，或用來開始訓練的人。」 富科羅爾說道，指使用者並不會利用電動自行車作為摩托車般使用。

公開聽證會將於4月26日舉行，投票則於在5月中旬進行。

如果這個項目成功爭取繼續發展，電動自行車可能將會在2019年夏季向該五條小徑開放。