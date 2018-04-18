在社會上跟這15種人做事窮不了

為什麼有些人就是能成功賺大錢?社會中，每個人都在努力奮鬥。可是，有的人成功了，獲得了巨量財富;有的人卻始終沒有擺脫貧窮的面貌。原因不複雜，只因為財富也是長著「勢利眼」的，它喜歡那些勤奮努力、有創新、有目標的人。

總結起來，財富最喜歡以下這15種人：

1、不滿現狀的人

如果你已習慣朝九晚五的上班族生活，整天上班、下班，日復一日，任憑歲月消逝，你一定成不了富翁。一個積極想要賺錢的人，絕不以溫飽為滿足，一定想要讓生活多彩多姿，天天充滿賺錢的活力。具備了這個要素，再壞的天氣，再苦的工作，你也會心甘情願地去做。而當你養成了這個賺錢「習慣」後，財富自然愈來愈多。

2、窮怕的人

社會上的大富翁，出身背景往往呈現兩極化，不是繼承祖業的企業家第二代，就是從小貧困、白手起家的創業者，而後者的能力和累積財富的持久力大多優於前者。這充分說明，一個生長在貧窮家庭的小孩子，因為窮怕了，所以有著比一般人更強烈的賺錢慾望。

3、愛動的人

一般人想要賺錢，也一定要勤於「動」，不管你是一個小業務員或是修車技術工，平常勤於與人「互動」，讓人際關係活躍起來，賺錢的機會自然較多。在「動」的過程中，要特別記住不要害羞，不要怕沒面子。要大膽、樂觀地試試看，這嘗試的過程，不僅讓你體會人生百態，也讓你領悟賺錢的方法。

4、效率高的人

在這種生活節奏很快的社會，在上下班高峰期，到車站裡瞧一瞧，就會發現，每個人的腳步都那麼急匆匆，每個人都在趕路，看上去非常急。確實，要想在這個社會賺錢，就要有非常高的辦事效率才可以。

5、有自信心的人

大凡在社會打拚的人都知道，工作中有無信心十分重要。一個對自已有全盤信心的人，就能瀟灑地調度自如，可大可小，可鬆可緊，能在非常時期有非常辦法應對。

6、充滿好奇心的人

好奇心是人類生活進步的原動力，是一種創造力，也是一種魄力，有了這種魄力就會去做投資、冒險，而這種行為正是致富的主因之一。

7、有人生目標的人

誰都想賺錢，可是，你對未來的財富人生做好規劃了嗎?當我們閉上眼睛去設想未來，可能許多華美的圖畫齊齊掠過腦海。分析成功者的足跡，我們不難發現，建立一個正確、切實可行的目標，並為了這個目標的實現而不斷努力奮鬥是非常重要的。

8、果斷勇敢的人

果斷性強的人，當需要立即行動時，能迅速地作出決斷對策，使意志行動順利進行;而當情況發生新的變化，需要改變行動時，能夠隨機應變，毫不猶豫地做出新的決定。生意場上，需要的正是果斷勇敢的人。

9、善於總結的人

如果在社會中不學習，最終生意不會做長久。急遽的全球性轉變，資訊光速流轉，機會轉瞬即逝。環境的迅速變化確實向任何人都提出了新的挑戰——凡是依賴於舊有的知識和依循以往的方式解決新問題，終將無法避免被淘汰的命運。

10、珍惜時間的人

很多在社會中拚的人都有這樣的同感，每天24小時根本不夠用，恨不得變成48小時。是的，時間是寶貴的，又是無情的，它總是不聲不響地從我們身邊匆匆流逝。能抓住時間並刻苦學習的人就能成為有用之才。而不能抓住時間的人，只會白了少年頭，空悲切。

11、心態好的人

有人說，心態決定命運，心態表示一個人的精神狀態，一個人的心態，對他的人生成長與發展會有很大的影響。好的心態不但可以讓人更好得取得成功，還能更好的享受生活，提高你的幸福程度。

12、吃苦耐勞的人

「吃不了苦」是時下一些年輕人的一種通病，他們總是對目前的工作感到不滿，總想找一個既輕鬆又能賺大錢的工作。結果往往是好事沒有降臨，寶貴的年華卻虛度了。

13、不斷進取的人

淺嘗輒止、安於現狀、不思進取的人不會做出什麼大成績。一個有崇高目標、期望成就大業的人，總是不停地超越自我，拓寬思路，擴充知識，敞開生活之門，希望比周圍的人走得更遠。這樣的人，不愁賺不到錢。

14、善於抓住機遇的人

「聰明人製造的機會永遠比得到的多。」培根告訴人們的是以自身努力為前提的成功定律——只要你能不失時機地充實自己，提高自己，就能成就自己，抓住機遇！每天的機遇都很多，您要想賺錢，那就時刻武裝自己吧，總有一天，機遇會降臨您身上。

15、堅持不懈的人

堅持，是一個過程，一個持續的過程。想成一事，必從小事開始，積少成多，正所謂：不積跬步，無以至千里;不積小流，無以成江海。有些人，做事是怕別人說失敗，為不失敗而堅持。有些人做事，為了成功，為了成功的目標而堅持。