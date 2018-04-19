夢想搬到台灣住 香港小學生：可用低價買寬敞房

近日有網友貼出香港小學生日記，內文提及香港房價太高，難以實現他想住大房子的夢想，因此夢想到台灣居住「可以用很低的價錢就買到寬敞的房子」，更大讚台灣人很友善，不過台灣網友卻紛紛留言「小孩子太天真」。

網友在臉書社團「爆笑公社」貼出一則香港小學生4月13日的日記，題目為「我會搬出香港」，短短一百字提及對香港房價的不滿、住大房子的夢想、以及對於台灣的嚮往，內文還稱「台灣的樓價比較低」、「希望我長大後真的可以搬去台灣」。

許多網友看了紛紛留言表示「太天真了」、「台灣的房價也越來越高了啊」、「孩子，你不知道台灣薪水低的可憐啊」、「等他長大來發現，就會發現台灣跟香港沒兩樣」、「來台灣後，又會寫一篇日記『我會離開台灣』」。

不過也有不少網友認為，香港房價確實高得誇張，留言表示：「台灣的地是寸土寸金，香港的地是寸土寸鑽」、「香港無殼蝸牛很多，據說住的空間比廁所還小，房租不便宜」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」上表示，對香港人而言約19坪就算是大房子，一家三口擠9坪是常事，兩房一廳的月租就要1萬港幣(約1280美元)起跳。

據香港官方統計，香港有20萬9700人只能租住面積只有約2.25坪的「板間房」。美國顧問公司Demographia調查，香港2016年第3季的房價中位數是港幣542萬元，一個家庭的全年收入中位數為30萬元，表示要全家18年不吃不喝才能買房。

據華爾街見聞報導，摩根大通董事總經理梁啟棠（Cusson Leung）稱，香港房價的增長速度自2009年就大幅超過香港GDP的增長速度，自己也沒有買房計畫。瑞士銀行（UBS）2015年的研究顯示，香港房價比2006年的價位漲了60%，泡沫風險非常高，房地產諮詢業者估計，今年香港房價還會上漲5%到20%。

美國之音報導，台灣吸引港澳移民的因素在於華人生活圈、中文環境，坐飛機90分鐘便可回到香港，且台北房價不及香港的一半，還可享受台灣的全民健保。

香港中文大學2016年的民意調查指出，約四成受訪市民有移民打算，而台灣是最多受訪市民提及的移民目的地，占16.3%，而移民原因則有兩成是「居住環境擠迫」及「經濟情況欠佳或者經濟沒有前途」。