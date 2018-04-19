英法美突襲敘利亞 美欲擴大對俄製裁

週六（14日），美國聯同法國和英國，在黎明前對敘利亞進行了一連串空中打擊，以回應本月在大馬士革郊區杜馬發生的所謂化學武器襲擊事件，那裡是反對派的地盤。

這次空襲是一場曠日持久的複雜衝突之最新進展，其後果遠超敘利亞本身——還會將美國、伊朗、俄羅斯和歐洲其他地區包括在內。

以下是本次空襲及其後果的七個要點：

本次襲擊是猛烈的、有限度的

美國及其盟友小心把握本次空襲的分寸，既要向敘利亞總統巴沙爾·阿薩德(Bashar al-Assad)發出強有力的信息，又不能激起阿薩德最強大的兩位盟友——俄羅斯和伊朗的軍事反擊。

與唐納德·特朗普總統去年下令發動的那次空襲相比，週六的行動更加有力——這一次，目標不是一個，而是三個，需要的武器達兩倍之多。但只局限於一晚——至少目前如此；並且專門針對化武設施，避開了俄羅斯的士兵和軍事基地。

「目前這是一次性打擊，我相信它已經傳遞了十分強硬的信息來阻止他，防止他再這麼做，」國防部長吉姆·馬蒂斯(Jim Mattis)在談到阿薩德時說道，儘管特朗普表示可能還會有更多行動。「我們準備維持這一反應，」他說，直到敘利亞放棄使用化學武器。

美國選擇不再等待。

儘管一些事態發展表明可以推遲打擊行動，美國及其盟友還是繼續實施了空襲。

禁止化學武器組織(Organization for the Prohibition of Chemical Weapons)在Twitter上表示，該組織的檢查人員已在週六抵達敘利亞大馬士革，對本次發生在杜馬的襲擊展開調查。 馬蒂斯曾努力減緩軍事回應的進程，擔心導彈襲擊將引發俄羅斯、伊朗和西方之間更大範圍的衝突。

而關於時機，特朗普發出了混亂信號。週三，他在Twitter上警告俄羅斯，稱導彈「會來的，又好又新又智能」。但第二天，他又說：「從沒說過什麼時候會對敘利亞發動襲擊。可能很快，也可能不是很快！」

英國首相德蕾莎·梅伊(Theresa May)在週六上午的新聞發布會上表示，本次襲擊是「一件正確的事」，部分是出於確保襲擊執行者的「行動安全」。

阿薩德再受打擊

本次空襲向阿薩德傳遞了明確信息，但是否會改變他的想法目前尚不清楚。由於有著俄羅斯和伊朗的支持，他仍然權力穩固。

自敘利亞內戰於七年多前開始以來，阿薩德基本上一直深陷困境。在這段時間裡，他應對過戰爭、空襲、制裁、伊斯蘭激進分子、各種反抗組織以及崩潰的經濟。

敘利亞的官方媒體報導稱許多導彈已被攔截，敘利亞的總統Twitter帳號也同時發布了一段影片，顯示阿薩德照常出現在了辦公室。所稱事件未能得到獨立核實。

美國國會仍然處於分裂狀態。

華盛頓的反應依黨派涇渭分明，軍事打擊引起共和黨人讚揚，亦招致加州民主黨議員、眾議院少數黨領袖南希·佩洛西(Nancy Pelosi)等民主黨人的批評。

「大馬士革屠夫今晚以殘酷的方式得到了兩個教訓，」阿肯色州共和黨參議員湯姆·科頓(Tom Cotton)在一份聲明中說。「一旦美國打算對付你，大規模殺傷性武器也不會產生軍事優勢；還有，俄羅斯也無法保護其委託人不受美國威脅。」

維吉尼亞州民主党參議員蒂姆·凱恩(Tim Kaine)抱怨特朗普沒有向國會申請許可。他說，軍事打擊是「非法的——而且缺乏更大的戰略，是魯莽的做法。」

俄羅斯憤怒喊話

俄羅斯要求聯合國安理會召開緊急會議，並在襲擊發生前，發出了嚴厲警告。（在會上，安理會拒絕了俄羅斯關於譴責導彈襲擊的決議。）但週六俄羅斯反應的速度和口氣——強調此次襲擊沒有導致直接對抗，而且後果相當有限——表明克里姆林宮幾乎是鬆了一口氣。

據俄羅斯國家新聞媒體報導，弗拉基米爾·普丁(Vladimir Putin)總統譴責導彈襲擊是「侵略主權國家的行為」，違背了《聯合國憲章》。