台灣取代香港成亞洲言論自由新堡壘

在英國統治之下和回歸中國之後的幾十年裡，香港曾是華語世界言論自由的堡壘。國際傳媒和人權組織在香港設立了總部；香港也曾是從天安門學生領袖到愛德華·史諾登(Edward Snowden)等政治逃亡者的避難所。

而近年來，隨著中國政府收緊對這個前殖民地的控制，香港已經越來越多地被台灣所取代。台灣這個自治島嶼已成為亞洲最具活力的民主體制之一。如今，台灣吸引了那些曾被自然而然地吸引到香港去的異見人士、維權團體及活動。

這個變化反映了國家主席習近平為確立他對中國、包括香港的控制所採取的越來越專制的做法。習近平是自毛澤東以來中國最強大的領導人。1997年，當香港從英國移交中國控制時，「一國兩制」的安排本應保證香港至少在2047年前保持「高度自治」。

但自從2014年爆發所謂「雨傘運動」，數千名香港居民走上街頭呼籲更多的民主以來，習近平領導下的中國大陸已變得更願意出手干預。2016年，中國綁架並拘留了五名香港書商，他們主要經營批評中國領導人的、而且常常帶有色情色彩的書籍。綁架事件似乎敲響了香港言論自由的喪鐘。

林榮基是五名書商之一。他說，他被單獨監禁了五個月，並被迫公開認罪。他現在正打算在台灣重張開業，他的書店關門之前一直在香港。「我們香港人看台灣怎麼教，」林榮基說。「台灣人也看中國大陸怎麼控制香港。」

越來越多的人認識到台灣是亞洲最自由的言論環境之一，這本身就是一個巨大的變化。台灣直到1987年都一直處於殘暴的戒嚴令之下，獨裁者蔣介石和他的兒子曾先後控制著這個島嶼。蔣介石在1949年共產黨奪取中國大陸之後逃到了台灣。

台灣的自由來之不易。上週六（14日），台灣慶祝了言論自由日，那是言論自由倡導者鄭南榕逝世29週年的日子。因為他刊登了新憲法草案，警方要逮捕他，在警方準備闖進他的辦公室時，他自焚身亡。鄭南榕的死引發了大規模的抗議活動，推動台灣走向了民主政府和更大的自由。

無國界記者台北辦事處主任艾偉昂(Cédric Alviani)說，自那以後，台灣成了一個新聞自由正在倒退的地區的「穩定之島」。「言論自由是台灣文化的一個重要組成部分，」他說。

鄭南榕遺孀葉菊蘭週六與記者交談時警告說，台灣的自由還沒有得到保障。「在中國的霸權面前，台灣公民社會的言論自由隨時都可能會失去，」她說。

香港似乎就是中國政府干預的一個警示。「雨傘運動」的幾位年輕領導人被判處監禁，引發了外界對北京干預的擔憂；在香港球迷發出噓聲之後，香港立法機構目前正在努力推出禁止侮辱中國國歌的立法。

「1905香港人權電影節」(1905 Hong Kong Human Rights Film Festival)的組織者李丹說，他將把這個今年5月舉辦的活動搬到台灣去，只在香港搞一個規模較小的衛星活動。李丹說，異地舉辦是因為電影節在香港舉辦需要大型贊助商，因為香港的費用很高，而他們在這方面遇到了困難。

「台灣言論自由的氣氛，我覺得是整個亞洲最好的，沒有什麼是不能說的，」他補充說。

其他人也表示，事實證明，台灣對該地區人權活動人士的歡迎程度更高。在香港、台灣和東南亞有會員的「亞洲民主青年連線」(The Network of Young Democratic Asians)決定在台北舉行去年9月的會議，因為台灣是唯一能確保其所有成員入境的地方。

「台灣能為來自亞洲不同地區的活動人士提供這種安全空間，我真的很高興，」亞洲民主青年連線發展部負責人楊政賢(Johnson Yeung)在電話採訪中說。

儘管台灣正在享受其作為華語世界言論自由中心的新名聲，但也有實例顯示，台灣為了避免觸怒北京，似乎在政治價值觀上有所妥協。