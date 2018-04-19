進軍不到一年 美共享單車「V BIKES」撤出台灣

美國共享單車品牌V BIKES去年8月進駐台灣，並選中宜蘭為海外設點首站，但不到一年就玩不下去，業者表示，台灣市場開發困難決定退出。

台灣共享單車市場原本UBike一枝獨秀，去年4月新加坡oBike進駐台灣，隨後V BIKES打著來自美國的名號，也跟著oBike在宜蘭插旗。業者當時表示，會選擇宜蘭當海外設址首站，是看中宜蘭豐富旅遊商機。

屬於無樁式共享單車的V BIKES，主打和UBike、oBike最大不同，是採單車借還、衛星定位感應區，使用者可由手機App軟體查詢感應區，有如「隱形停車格」，可以鎖定車輛位置，避免違停、棄置亂象。

不過最近有民眾租借V BIKES發現無法解鎖，App無法登入，也無法下載，客服電話也打不通，質疑公司還有在營運嗎？

「在台灣不玩了！」台灣微拜斯科技公司宜蘭營運業者游承曉證實，V BIKES決定退出台灣市場。當初選定宜蘭當作示範基地，後來計畫在其他縣市擴點，因公部門對畫設感應區難配合，反應冷淡；其次是雙北YouBike市占率高，壓縮V BIKES的生存空間。

業者說，V BIKES目前在宜蘭投放180輛外，高雄也有約100輛，預計今年6月將全數回收；由於V BIKES無押金機制，沒有押金退還問題，若民眾儲值金沒有使用完，會再公告退費方式，不會讓消費者損失。