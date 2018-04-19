美商務部禁令 中興七年內將無法使用美國技術

中國第二大電信設備製造商將無法使用美國製造的零部件，因為美國商務部稱其沒有懲罰違反美國對伊朗和朝鮮制裁規定的員工。

於週一（16日）公布的該禁令，實際上會導致這家名為中興通訊的公司在七年內無法使用美國技術，對它來說是一大打擊。中興是中國為數不多的真正國際化的技術供應商之一。

中興用於電信網路基礎設施的產品，以及它的智慧型手機，使用了大量美國零部件，比如晶片製造商高通(Qualcomm)的微處理器、康寧(Corning)的玻璃和舊金山杜比公司(Dolby)的聲音技術。

美國商務部的一名高級官員週一接受記者的電話採訪時表示，這次行動與對中國進行更廣泛的知識產權調查無關。

但隨著特朗普政府和中國政府互相威脅要對從洗衣機到大豆的一切商品加征關稅，美中兩國之間的經濟衝突不斷加劇，對中興的嚴格限制可能會被認為是新一輪行動。特朗普政府對其稱為中國不公平貿易做法的反擊之舉，引發了對往來兩國之間的產品徵收數千億美元關稅的威脅。

現在，這場貿易衝突主要集中在尖端技術上。特朗普政府指責中國利用脅迫和非法手段獲取美國技術。它對於一個名為《中國製造2025》的工業計劃尤其不滿。該計劃尋求在機械人、電動汽車和醫療設備等行業讓中國成為世界領導者。

白宮試圖阻止中國主導這些行業，提議限制美國面向中國的半導體和先進機械出口。這可能會通過新的投資限制來實現，相關限制將在未來幾個月公布。

儘管中國長期被視為美國科技公司的低成本生產商，但近年來，中國在人工智慧等領域取得了相當大的進展。去年，中國公布了在人工智慧領域成為世界領導者，到2030年時將其打造成一個價值1500億美元（約合9400億元人民幣）產業的計劃。在週一上午的一條推文中，特朗普總統也把矛頭對準了中國，指責中國讓自己的貨幣貶值。

總統的指責與財政部三天前才發布的一份報告相互矛盾。該報告指責中國在減少與美國的雙邊貿易逆差方面缺乏進展，但沒有發現中國以不正當的方式讓自己的貨幣貶值。

財政部的報告稱，中國只允許其貨幣逐步升值，「在此期間中國的貨幣政策導致的全球貿易系統扭曲，給美國勞動者和企業造成了嚴重而持久的困難」。

早在近期的緊張局勢出現之前，中興就與美國政府有了矛盾。中興據稱曾向伊朗、朝鮮出售電子產品，違反了美國向這些國家施加的經濟制裁。在接受了數年的調查之後，這家中國公司在一份協議中同意繳納11.9億美元的罰款。在協議達成前，商務部拿出了兩份中興內部文件以支持此案。

其中一份文件來自2011年，由中興多個高級管理人員簽署。協議詳述了公司如何「在所有五個主要禁運國——伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞和古巴持有正在進行的項目」。另一份文件則用一個複雜的流程圖展示了規避美國出口管制的辦法。

2017年的協議並未限制中興購買美國製造的技術，這似乎給了中國科技企業一線生機。

但商務部週一表示，中興違反了先前的協議條款，對美國政府作了虛假陳述。中興並未實踐它自稱已經做到了的某些行動：該公司並未懲戒參與禁運的員工，也沒有取消他們的獎金。

「中興通訊誤導了商務部，」商務部長威爾伯·羅斯(Wilbur Ross)在一份聲明中表示。「中興通訊不僅沒有懲戒員工和高級管理人員，還對其進行嘉獎。這種惡劣行為不容忽視。」商務部表示，將恢復在2017年協議中擱置的對該公司的限制。

如果無法從美國公司獲取重要零部件，中興的智慧型手機可能必須進行重新設計。即使可以夠找到新的供應商，也會對公司的手機生產造成重大影響。