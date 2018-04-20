日本製造的人工智能機器人SOTA進駐新餐廳JUNKICHI

負責經營知名拉麵企業山頭火拉麵的Plenty USA, Inc.已成功將新一代日本製造的人工智能機器人（SOTA）帶入美國市場，為於2018年4月15日開幕的爐端燒日本料理餐廳JUNKICHI引進最新的機器人，成為此餐廳最為另類的服務員。

此集團已於前段時間公佈JUNKICHI會是最新一代SOTA的北美啟動地點。位於西雅圖首都丘社區，JUNKICHI店內放置著SOTA機器人，此版本機器人為University Village山頭火拉麵店的進階版機器人。此版本的機器人都有識別人臉的功能，勢必提升顧客與服務員的溝通與互動品質。

SOTA機器人的頭內都設有與微軟的Azure’s FaceAPI相連接的鏡頭，確保機器人能夠準確的識別人臉。因為它們都有識別人臉的功能，它們都能夠識別常客，並與他們做簡單的應對。不僅如此，顧客也可用智能手機里的應用軟件讓SOTA出聲說話。SOTA本身已設有些許的應對對話，但通過微軟Azure的文字轉語音功能，SOTA有著能夠與顧客實時對話的能力。

於一間日本爐端燒餐廳，SOTA已成為店內運營的一個重要部分，也多次出現在日本媒體的報導中。在SOTA出現後，這家餐廳也發現許多顧客會特意預約SOTA所在的餐桌，並發現餐廳營業額提升了百分之十。

在成功推展了山頭火拉麵餐廳後，Plenty USA, Inc.開始於北美推展其第一間爐端燒餐廳。爐端燒是日本一種傳統的居酒屋餐廳，新鮮的肉類，魚類與蔬菜都是在顧客面前碳烤完成。JUNKICHI店內也特別提供一道來自山頭火的拉麵餐點，欲體驗其店內的高科技機器人的顧客可提前預約。

JUNKICHI:

地址：224 Broadway East. Seattle, WA 98102

營業時間：MON-FRI: 11:00am – 11:00pm

(2:00pm-4:00pm不營業)

SAT 11:00am-11:00pm

SUN 11:00am-9:00pm

電話：206.712.7565