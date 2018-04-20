袁偉豪 岑麗香 楊明 朱晨麗 無線紅星溫市玩轉舞台

(溫哥華消息)新時代電視銀禧紀念精采活動矚目登場，「魅力凝聚新時代」由四位新世代偶像袁偉豪、岑麗香、楊明及朱晨麗傾力演出，百分百投入玩轉舞台，與粉絲零距離共渡爆笑歡樂的晚上。

一開場四位型男美女在主演的劇集主題曲歌聲中驚喜登場，於觀眾席與Fans互動握手兼大送見面禮，引起陣陣騷動。岑麗香回到家鄉表演，許多親朋好友現身支持，老公強強更出席給愛妻打氣。為切合新時代電視二十五週年，四位紅星與大會司儀盧玉鳳及陳敏愷率細訴二十五歲時的經歷，岑麗香回想起當年踏上同一舞台獲得溫哥華華裔小姐冠軍，感慨萬分。接下來是精彩的遊戲環節，台上四位藝人與拍檔分別先玩「魅力凝聚過三關」，把紙杯按要求重新疊好後再將不同顏色的糖果分門別類，其間袁偉豪大攪現場氣氛，哄得粉絲笑顏大開，最後一關是搖呼拉圈，對於跳舞出身的朱晨麗毫無難度，左右擺動小蠻腰，輕而易舉過關。肌肉發達的楊明，在乒乓球遊戲中，完美展示其敏捷的身手。漂亮動人的香香與現場觀眾於「戲裡乾坤」的問答遊戲全情投入手舞足蹈，娛樂性十足。四位紅星相繼走到台下大派禮物，全場哄動，觀眾爭相跟偶像近距離接觸及自拍，如火熱情燃燒全場。

群星大開金口乃全晚焦點所在，高貴優雅的朱晨麗先帶來「說愛你」，輕快節奏帶動觀眾一起拍和，隨後獻唱「愛很簡單」，圓渾的歌喉加上柔情的演繹，令粉絲如痴如醉。入行時曾被喻為「翻版謝霆鋒」的楊明，特意選唱謝霆鋒的「不要刻意改變」，俊俏眼神秒殺現場女粉絲，再以一曲「強」炒熱全場氣氛，道出默默耕耘多年後獲獎的興奮心情。岑麗香婚後首次於溫哥華演出，由這位幸福人妻深情演譯「一人有一個夢想」及「甜蜜蜜」，完全融化觀眾的心。壓軸有剛陽帥氣的袁偉豪一展歌喉，送上《使徙行者2》主題曲「天網」，帶領觀眾再次回味「天堂哥」的風采，後添一曲「愛的就是你」，甜蜜歌詞讓觀眾聽得如痴如醉。

在一片歡樂聲中，大蛋糕從後台推出，四位紅星聯同新時代傳媒集團總裁陳國雄先生一起切蛋糕慶祝新時代電視銀禧年，各紅星送上真摰祝福，祝願新時代電視來年繼續製作優質節目，為加國華人帶來更多娛樂資訊。笑聲不斷，禮物亦不絕，四位紅星最後抽出現場幸運觀眾，邀請上台送贈心意禮物。台上精采連場，台下滿載而歸，為「魅力凝聚新時代」劃上完美句號。