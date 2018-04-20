「超級綠葉」王俊棠獨家專訪

（晶晶專訪）王俊棠香港演員和歌手，他於1979年出道，加入模特兒至今。因他拍攝首部電影《流氓公僕》而得藝名「伊凡威」。他擅長演出一些無惡不作，深藏不露的反面角色。近期在香港無線電視台的《愛。回家之開心速遞》中扮演池富一角，令觀眾留下深刻印象。3月份，他在西雅圖與徐羽妏的演唱會，更令人讚不絕口，他演唱不同類型的歌，而且唱功一流，特別他唱子喉，令人刮目相看，盡顯他多才多藝的一面。

第一份工

王俊棠的朋友去航海，他也希望可以免費環遊世界，增長見聞，所以，他也跟著去航海。 14歲，他就讀香港航海學校， 17歲畢業，開始他第一次，九個月的航海生涯。曾到過西雅圖，依稀記得上岸騎着單車環繞一周，皆因西雅圖景色太美麗，也不知道單車放到何處，連單車也掉了。後來去當了兩年警察。之後又回到船上，回到自由自在的大海。79年，弟弟不幸發生車禍，所以，才無奈結束航海生涯。

娛樂圈

蘭桂坊的「Disco Disco」，是不少名人、娛樂圈藝人及外籍人士必到之處。79年，他與朋友到那裡玩，後來在「Disco Disco」工作，身材健碩的他被模特兒公司發掘，加入模特兒的行列。1979年，鄺美寶帶領模特兒第一次到澳門做時裝秀，其中包括王俊棠和梁家輝。1985年，李修賢在「Disco Disco」遇見王俊棠，李修賢誠邀他參演《流氓公僕》中其中一個全裸角色，有專業精神的棠哥，毫不猶豫欣然接受這個角色。在「Disco Disco」工作這段期間，早上，他與朋友合作做運輸生意，晚上，在「Disco Disco 」工作，忙裏偷閑之際，兼職拍戲，生活既忙碌，又開心。

棠哥給觀眾在銀幕中的印象，是專扮演一些反串乸型，十惡不赦，面目可憎的反派角色。但他依然發揮專業的演員道德，敬業樂業，做好本職工作。97年，他加入香港無線電視台（TVB), 98年，被金牌監製鄺業生邀請拍攝《陀槍師姐》，扮演其中的聶世官，開始了他的演藝生涯。98年，最令他難忘的事，是拍李添勝導演的《鹿鼎記》中鰲拜一角。鰲拜是一個很有霸氣的人物。對於一個新人，他站在朝堂上，面對眾多前輩及工作人員，朗讀一篇長達一頁紙的對白，膽戰心驚，記得前半部份的台詞，又忘記後半部份，而且面對三部錄影機，不知道看那一部機，又不知怎樣走位，真有點不知所措，經過努力，最終，他都可以順利拍攝完畢。最近，他再次在大陸的網台《超能太監》中扮演鰲拜一角，他的演技已經是駕輕就熟。以前拍戲，只照著導演要求去做，現在懂得怎樣揣摩角色，輕而易舉地投入到角色中。

自我介紹

做新人入行的時候，為了讓更多人認識他，每次到TVB開工，他走進化妝間，會自我介紹：我是王俊棠，請多多關照。經過一段時間，化妝的工作人員說：知道了，你是王俊棠，不用介紹。棠哥就是這樣一個，既風趣，又幽默的人。

家人

2008年，棠哥迎娶做空姐的吳嘉莉，並以一曲《遲來的愛》迎接太太進場。他坦言，這份愛，來得太遲，足足等了20幾年。婚後，他的性格也有所改變，做人處事也變得圓滑。訪問當天，正是他十周年結婚的日子。俗語說：一個成功的男人背後，總有一個聰慧的女人。

棠哥一家與TVB甚有緣份，大兒子王子銘，曾是TVB的攝影師，現在有他自己的製作公司。孻子王東泰靚仔有型，身高190cm，因在24期藝員訓練班畢業入行，現為TVB的特約演員，他是一位模特兒，拍過很多廣告。小時候，與周華健拍攝牛奶廣告，他喜歡Cosplay，綽號「Cosplay界新人王」。

卡拉之星

1998年，《歡樂滿東華》的其中一個環節「卡拉之星」。是TVB給全台藝員參與的環節，藝員向善長人翁籌得的善款，獲得最多贊助的頭10位藝員，可在節目獻唱，由於這個環節，令觀眾看到藝員的另類才華，所以，每年成為觀眾最期待的環節之一。棠哥為善不甘於後人，他是卡拉之星的常客。美中不足之處，假如善長人翁預先口頭承諾的金額，節目播出後，偶爾也有走數的情況出現，棠哥會義不容辭，將餘下金額填補，為善不甘後人。

趣事

有一次，他與張學友拍攝電影《我要富貴》。其中一場戲，他被人丟掉坑渠裡，旁邊是養雞場，坑渠有很多雞糞，當他掉進裡面，霎時蒼蠅飛濺，全身上下沾滿糞加蒼蠅，他要馬上用水龍頭洗遍全身，可能心理作用，洗了好幾次，還覺得自己的身體臭氣熏天，至今回想起來，也會令他雞皮疙瘩。

有時候，他在夜總會唱歌，大部分人都無心聽唱歌，喧嘩聲，猜枚聲，醉酒漢的胡言亂語，一浪接一浪，棠哥一於懶理，繼續唱他的歌，偶然，他想逗觀眾開心，將小禮物拋向觀眾，酒鬼會順勢將禮物拋回給棠哥，令他哭笑不得。

結後語

他喜歡戸外和水上活動，他不但喜歡唱歌，最重要的是，唱歌可以增強肺活量。他希望可以飾演，有份量發揮的重心人物角色，從而得到大眾的認同。

最後，他祝願讀者們，身體健康，平安快樂，每天笑一笑，益壽延年。