范振鋒李思欣 與您共度母親節

（JY報道）說起五月大家必定聯想起母親節。這個月份到處都能看到為感謝母親而推出的各式各樣活動。除了指定活動–外出吃大餐外，今年大家不能錯過雲豹娛樂為大家帶來一場適合子女們陪伴母親一起去聆聽的音樂活動。這次的嘉賓有一對非常年輕有為的明星夫婦、和二位唱賽比賽冠軍。

這期先為大家介紹范振鋒和李思欣這對多才多藝的明星夫婦。范振鋒（Ricky Fan）是香港演藝界型男演員、電台主持人亦是音樂唱作歌手。在1994年加入新城電台至1998年，及後離開到台灣發展學習幕後工作，亦曾在香港加入飲食界，開設「水世界」街頭小食店。曾是香港知名男子音樂組合Double.R（與梁奕倫）成員之一（現已解散)，組合拿過十大中文金曲之「最有前途新人组合銅獎」。他們的其中一首代表作品《戀愛預告》更邀的鐘嘉欣擔任女主角。2013年加入英皇電影，成為旗下藝人。

Ricky 的太太李思欣（Charmaine Li）也是香港知名女演員，2004年香港演藝學院戲劇文憑畢業，為前香港無線電視旗下女演員。李思欣飾演技精湛，不論是首部電視劇《赤沙印記@四葉草.2》中的二家姐葉蕎、在《法證先鋒》初演反派的殺人兇手景天思（Tracy）還是《名媛望族》中的婢女采月，每個角色都發揮得淋漓盡散，亦獲不少觀眾好評，人氣急升。現仍以自由身活躍於幕前，及主持新城電台美容節目《美麗秀》。

他們將於5月13日當天下午4時至6時在Snoqualmie Casino 舉辦《范振鋒母親節演唱會》。 這場演唱會還聯同二位唱賽比賽冠軍仇雲峰（Tommy Shou）和林吉玲（Belinda Lin）一起，為大家帶來一場視覺與聽覺都能觸動人心的演出。歌迷朋友們記得帶同母親去欣賞，一同回味暖暖音樂帶來的美好時光。門票有限，請迅速到以下售票處購買門票($15) ─西雅圖環球旅行社 206-381-9888；國際模型玩具 206-779-6363；陽光商店206-343-2318。