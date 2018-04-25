阿拉斯加航空公司即將為情緒支援動物修改政策

（編譯：Debbie）旅客如果打算和寵物一起旅行的話，未來需要留意航空公司有關的變化。

阿拉斯加航空是首間航空公司為了情緒支援動物修改政策。該航空公司與服務犬並沒有任何問題，但他們正在為乘搭飛機的情緒支援動物作出政策的改善。

阿拉斯加航空公司每天大約有150隻情緒支援動物乘坐飛機。

工作人員表示，這些動物大多數不會構成任何問題，但他們看到一些未經過適當訓練的動物，並不合適在太繁忙的機場工作，並有導致事故發生的趨勢，例如：排泄、咬人或帶有侵略性行為。

今年初在新澤西州，一名女子試圖將她作為情緒支援的孔雀帶到聯合航空的一架飛機上。 她甚至為她的寵物買了一個座位，但最終被航空公司拒絕上機。

乘客加百利‧貝拉斯克斯（Gabriel Velasquez）說：「我能理解整件事情，因為有些人對動物過敏，而且我不希望因為我想跟我的狗坐在一起，讓其他客人在飛機上感到不適。」

由現時起直至5月1日，在阿拉斯加航空購買機票，並且打算攜帶情緒支援動物一起乘坐飛機的旅客必須填寫三份表格，還需要提交由醫生或心理健康專業人員簽署的證明文件。

新政策的目的是為了提高工作人員，乘客和服務性動物的安全。

如果你在5月1日或之後預訂了阿拉斯加航空的航班，並計劃攜帶情緒支援動物，則必須在出發前48小時內將所有相關文件電郵或傳真至阿拉斯加航空公司，文件和表格將於4月30日起在阿拉斯加航空的網站上提供。