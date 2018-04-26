香港歷史科試卷：孫中山毛澤東 誰更偉大

中學文憑試（DSE）歷史科23日開考，卷一必答題引用1970年漫畫刊物《臭香港》漫畫，問及港英政府統治下的「皇家警隊」及評論殖民地政府管治能力；卷二選擇題則有一條具挑戰性題目，要考生評論「孫中山和毛澤東誰是更偉大的中國領袖」，有歷史科教師形容題目「有少少政治化」，也有教師形容這是一條「好題目」。

明報報導，歷史科試卷繼去年以「毛澤東於1945年批評國民黨『一黨專政已喪失人心』」作試題後，今年在卷二選答題中，再以毛澤東入題，教育評議會主席、資深中史教師何漢權認為，該題目以孫中山比對毛澤東，「有少少政治化」，認為考生應以邏輯及事實作答，不能有個人好惡，又指閱卷老師在批改該題目時「也可能會滲入個人好惡」，寄語「不應把自己立場放第一位」。

據報導，有份監考的中學歷史科主任張兆聰讚揚問題以兩名風格不同的革命家作比較是「很平衡」。對於歷史科考卷是否過於政治化，張指歷史本身就牽涉政治，「如果有人質疑歷史科題目太政治？我會問數學科題目是否太數學？」

報導稱，另一中學歷史科老師張往讚該題目具創意，能測試學生的獨立思考能力。他說，以孫中山推行辛亥革命比對毛澤東發起共產主義革命，兩者本質迥異，更考學生思辯能力。張往解釋，歷史科與中國歷史科不同，前者較側重20世紀整個世界邁向現代化，故一定會涉獵較近代的政治事件。而課程除要求考生熟讀史料外，更要求考生發表個人看法。他形容今年歷史科整體題目質素很高，「除毛澤東對比孫中山，第5條問『冷戰有多冷？』，反映出題的人很有心思」。

此外，歷史卷卷一必答題，引用黃玉郎於1974年出版、諷刺時弊的漫畫作品《臭香港》，問考生對「六七暴動後的殖民地政府管治」。黃玉郎稱，對作品被引用感到「有趣」，又指當年是希望以有趣方法諷刺時弊，包括警員貪污等。有學者形容考題「具爭議」，並認為六七暴動是英殖政府管治的轉捩點。