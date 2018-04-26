禍不單行！韓航董座妻女涉逃稅 海關人員搜索韓航

南韓最大航空公司大韓航空風波不斷，在董事長兼執行長趙亮鎬把兩個橫行霸道的女兒撤職後，南韓海關總署人員23日表示，當天已對韓航總公司、金浦國際機場的韓航辦公室，以及韓進旅行社在首爾的一間辦公室進行搜索，搜查趙亮鎬家人涉嫌把奢侈品帶回國，卻不報關付稅的證據。

趙亮鎬的小女兒、韓航前副總裁趙顯玟曾使用遭搜索的韓進旅行社辦公室。

趙亮鎬的兩個女兒趙顯娥和趙顯玟前後發生怒罵員工的「堅果門」和「潑水門」事件，已遭老爸撤除韓航的所有職務，重創韓航形象。

「潑水門」事件發生後，許多韓航員工對趙家成員接二連三傳出醜聞影響公司形象非常不滿，有員工向檢方檢舉趙亮鎬的妻子和三名子女利用韓航飛機運奢侈品入境，卻未報關，涉嫌逃稅，海關人員21日已赴韓航總公司、趙亮鎬的家，以及三名子女的家中搜索。

老媽比千金更凶 喝令裝修工人下跪掌嘴踢腿

另據韓聯社報導，南韓大韓航空公司董事長趙亮鎬夫人李名熙（Lee Myung-hee，暫譯）被控對裝修工人和集團員工施加肢體和語言暴力，南韓警方23日表示已展開初步調查。

李名熙目前擔任Ilwoo基金會負責人，被指在2013年整修首爾宅邸時，喝令幾名裝修工人下跪、賞他們耳光，又踢他們的前小腿。

李名熙還被指，曾因韓航所屬「韓進集團」旗下仁川市一家飯店的一名員工不認得她，而開口辱罵員工，並開除這名員工。

首爾警方表示，將調查這些指控，並傳喚相關人士問話。