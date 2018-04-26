貴州「老干媽」辣椒油產值7億元 背後秘密何在

中國貴州農婦陶華碧如何以一罐辣椒油「老干媽」聞名全世界，創下一年銷售約7億美元的成績？背後原因在於運用大數據，對全球老干媽銷售實施了精準分析、精細管理，管控各區庫存。

23日進行的首屆數字中國建設峰會大數據分論壇上，貴州省委常委、貴陽市委書記李再勇以知名品牌老干媽的大數據應用管理為樣板進行舉例，介紹了貴州推動大數據與實體經濟深度融合的經驗。他表示，去年共幫助了4738家企業進行了大數據改造，對整個生產環節和鏈條的全程管理，實現了一批傳統產業的轉型升級和突圍發展。

他指出，貴陽的老干媽公司運用大數據，對全球老乾媽銷售實施了精準分析、精細管理，知道哪一個產品銷售最好，哪一個區域的庫存是怎樣的變化，通過這樣的精細化管理來大幅提升生產效率和產能。

李再勇說，貴州近年來以大數據促進企業的轉型升級，運用大數據對整個產業鏈的管理，從原材料的採購到生產到加工到銷售，到後期的綜合管理，全面的進行監控。

在他看來，貴陽老干媽食品公司就是貴州企業運用大數據進行精準分析、精細管理的成功代表，「老干媽原本就是一個母親、兩個兒子三個人，但去年他們的產值達到了44.5億，行銷全世界，讓一瓶辣椒醬香飄全世界。」

大數據也推動了貴州新興產業的蓬勃發展，「今天我們在座的每一位用蘋果手機的朋友，你們蘋果手機上的數據現在全部在貴州，整個亞洲地區亞太地區的蘋果數據線，全部跟我們的雲上貴州一併出城。」他說，密鑰應該是由我們來進行主體管理，保證大家的安全。