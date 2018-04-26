台低薪問題 重創頂大攬才 「黃金」科系搶輸人

台灣頂尖大學「黃金」科系聘師也叫苦，成為攬才不力的「重災區」。台大經濟系今年徵專任教師「全軍覆沒」，發三張聘書沒人來；台大財金系、清大財金系今年各給出一張聘書，也全部沒下文。以財金、經濟系新進教師年薪來看，香港、新加坡是台灣的3.5至4倍，日本是台灣的2至2.5倍，台灣低薪問題正嚴重侵蝕高教競爭力。

新任教育部長吳茂昆日前就職時被問到國際搶才，台灣該如何應對？吳茂昆當時說，台灣的研究、教學環境較好，他不太擔心。

不同學校、科系，面對全球市場競爭強度不同，但十幾年來，美國大學財經系、會計系的新進教師價碼一路被拉高，香港、新加坡、中國大陸也跟進。但反觀台灣，公立學校教師不分領域薪水都一樣，財經、會計、經濟領域與世界搶才時，比其他領域更辛苦，成了攬才重災區。國際搶才，恐非如同新教長所認為的這般樂觀。

以財經系為例，美國一流大學新進教師的年薪約400萬（台幣，下同，約13萬5740美元）至600萬，香港、新加坡大學約590萬，大陸類似水準的教職年薪約230萬，均比台灣薪資條件優渥。

台大經濟系主任林明仁說，今年有逾110位各國應屆博士申請到該系任教，系方邀請八人來校演講，其中四人在演講前就被他校搶先一步聘任，一人未錄取，台大經濟系發給其中三人聘書，但三人均放棄到台大。其中一人到歐洲工商管理學院新加坡校區，另一人是去國際貨幣基金（IMF）。

「我們的薪水，真的沒辦法跟人家競爭。」林明仁說，即便從海外名校畢業的台灣人，覺得台大經濟系研究做得很不錯，教學環境也好，但就是薪水太低。以前有五年500億邁頂計畫，研究經費充裕，年輕人還願報效國家，但現在薪水只剩別人的三分之一或一半，「很難找到愛國心這麼強的人願意回來。」

台大財金系主任曾郁仁說，今年系上聘師，第二輪邀請四、五人來演講供審核，最後將聘書給一名甫從美國名校畢業的韓籍畢業生，薪水是現在台灣教師的兩倍，但因其他國家學校提出台灣薪水三至四倍的條件，最後他仍沒來。

清華大學計量財金系主任林哲群說，美國財金系、會計系的博士名額很少，需求大於供給，薪資就會提高。台灣薪資結構和住房補貼都相對不友善，「怎麼搶得過別人？」今年系上本來要聘一位從挪威商學院剛畢業的香港人，最後對方決定到大陸某校任教。