北韓停射飛彈 推經改 將准農地私有

北韓政府近日宣布單方面中止飛彈測試，有專家指出，北韓現在似乎已準備好只掌握還不甚完美的核武能力，但這項能力仍足以引起美國恐慌，只是無法保證能可靠打擊美國目標。

北韓領導人金正恩即將先後與南韓總統文在寅和美國總統特朗普舉行高峰會。路透報導，南韓首爾世宗研究所資深研究員鄭相昌（Cheong Seong Chang）指出，在展開談判之前，金正恩中止飛彈試射的決定，稱得上是一種妥協。

他說：「當你的技術研發尚未完成，卻放棄洲際彈道飛彈測試，這意味你願意放棄至少這部分的飛彈計畫。」

但其他專家認為金正恩其實幾未讓步，還說他隨時可以重啟飛彈測試，且金正恩的核子計畫已經達成北韓主要目標：證明有足夠核子飛彈威脅能力，能引起美國內部的不確定感。

美國加州密德伯里大學蒙特瑞國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）資深研究員波拉克（Joshua Pollack）表示：「他們說飛彈足夠可靠，你知道嗎？他們是對的。」

波拉克認為，金正恩只希望飛彈能促使美國軍方警惕。他說：「要讓敵人警惕，飛彈不一定要完美。」總部設於華盛頓的北韓監控智庫「北緯38度」（38 North）專家白穆德斯（Joseph Bermudez）指出，北韓宣布停止飛彈測試可能是個建設性的步驟，如果這能夠持續且談判取得進展。但他警告說，不要過度樂觀或認為平壤當局即將放棄核子武器。

北韓還承諾在國內進行「社會主義經濟建設」，分析家指出，這可能預告，金正恩將在北韓推行更多中國式的經濟改革，但他不會如此明白表示。

北韓官方朝中社報導，金正恩20日在北韓勞動黨中央委員會全體會議上說，勞動黨的「新戰略路線」是「社會主義經濟建設」。根據朝中社的報導，金正恩的演說和勞動黨隨後做出的決議中，「社會主義經濟建設」一詞出現達56次。

「韓國風險集團」顧問公司專家蘭科夫認為，金正恩「基本上」有意「繼續推行他正積極實施的中國式經濟計畫」，儘管這些行動「將不會（公開）稱為經濟改革」。

蘭科夫預言，金正恩將在基礎建設注入更多投資，並進行產業改革，包括讓國有企業享有更多自主權，以及允許國企管理者擁有更大權力來維持獲利。

此外，金正恩料將進一步推動農業發展，「基本上讓土地私有化」。蘭科夫表示，金正恩「希望（北韓）能達到持續經濟成長，改善生活水準」。

南韓東國大學的北韓研究教授高有煥則說，平壤想「快速進行第四次產業革命」，也就是由數位科技引發的產業變革，「藉此讓國家經濟起飛」。北韓工廠經理告訴法新社，平壤正實施所謂「社會主義企業責任管理體系」，一旦工廠達到政府的供需配額，他們可自由和所選的供應商和客戶進行買賣，且交易價格由雙方協商。