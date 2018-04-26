特朗普大陣仗相迎 馬克宏攀交情避貿易戰

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)23日抵達美國展開三天國事訪問，此行將考驗他與特朗普總統刻意攀交能否挽救伊朗核子協議，並避免大西洋兩岸發生貿易戰。

特朗普去年7月訪問巴黎時，馬克宏曾以盛大閱兵以及在燈火燦爛的艾菲爾鐵塔晚餐款待，特朗普這次也以全副仗儀回報。

在展開正式訪問前，馬克宏臨時起意，偕同妻子碧姬‧托涅(Brigitte Trogneux)到華府林肯紀念堂閒步參觀，還在推特貼文說：「美國與法國共同擁有漫長的歷史，導致共同革命捍衛自由民主。現在就看我們不辜負我們的歷史。」

他們接著驅車經過大批法國國旗和美國軍方儀隊，到達白宮西廂。特朗普含笑等在門口與他握手，馬克宏還按照歐洲規矩親碰他的雙頰。

特朗普夫婦和馬克宏夫婦在白宮場地，共同種下馬克宏送給白宮的一棵年輕橡樹，作為兩國友誼的象徵。這個環保禮物也富有歷史意義，因為它是在法國北部貝勞森林戰役現場附近發芽成長，而一次大戰末期有2000名美軍陸戰隊員陣亡此地。

他們隨後搭乘「陸戰隊一號」總統直升機從空中觀賞華府，然後前往波多馬克河畔的華盛頓故居晚餐。

馬克宏24日將投入工作會談，然後參加白宮為他舉行的國宴，25日向美國國會聯席會議發表演說。

但是，在21響禮砲和豪華國宴的排場背後，馬克宏此行也面對很大的政治風險。

法國人很討厭特朗普，而馬克宏與其他各國領袖一樣受到日益強大壓力，必須向選民顯示攏絡特朗普的利益，尤其他面對下個月可能使已經很脆弱的歐美關係更加惡化的兩個期限。

特朗普對歐洲鋼材和鋁材宣布的貿易制裁將在5月1日生效，如果他拒絕給予豁免，可能爆發全面貿易戰。

特朗普對伊朗宣布的制裁行動也將在5月12日生效，如他不予豁免，西方與伊朗達成的核子協議將失去效用，而法國和其他歐洲國家正忙著挽救這項協議。