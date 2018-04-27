Tulalip 度假賭場夏季演唱會門票週五發售

Tulalip 度假村賭場宣布他們的2018年夏季系列音樂會。 隨著戶外音樂季即將來臨，觀眾很快就能在Tulalip Amphitheater露天劇場的星空下一邊享受美麗的夜晚， 一邊聆聽最喜愛的藝術家。今年的陣容包括：



6月23日 – Frankie Valli 和 The Four Seasons

6月29日 -Creedence Clearwater Revisited和Blue Oyster Cult

7月14日 – Melissa Etheridge和LeAnn Rimes

8月3日 – The Isley Brothers 和The Pointer Sisters

8月23日 – Styx

9月8日 – Dwight Yoakam和Joe Nichols



門票將在2018年4月27日星期五太平洋標準時間上午10時向 公眾發售。所有門票均可在www.Ticketmaster. com，或在Tulalip售票處購買。 Tulalip ONE俱樂部會員可於2018年4月26日星期四上午10時通過 獨家ONE俱樂部預售提前獲得門票。要成為ONE俱樂部會員， 請訪問www.TulalipCasino.com。



Tulalip Amphitheater 露天劇場是西北地區最受歡迎的戶外娛樂場所之一， 其音樂會已迅速成為夏季傳統。這是一個真正的戶外圓形露天劇場， 能容納3000座位。



「多年來，我們一直努力提供各種各樣的國家級人才， 吸引了眾多音樂愛好者， 同時努力為我們的客人創造獨特而難忘的體驗。」紅色天空 (The Red Sky Agency) 首席執行官Sean Spain說，該機構與Tulalip度假村賭場合作， 確保每一場夏季系列音樂會都比上一年更好。