「月之燈」：學會在崎嶇的夢想道路上繼續走下去

文 Tracy Wang

作為其第43季謝幕劇，西雅圖兒童劇院（Seattle Children’s Theatre）為其廣大成人與孩童觀眾呈現了由劇作家Kirk Lynn所撰寫的「月之燈」（‘The Lamp is the Moon’）。這齣劇成功帶領其各個年齡層的觀眾一起做夢，一同嚮往登上月球，回到每個人都愛做夢的年紀。

「月之燈」圍繞著一個名為Shawn（Annelih GH Hamilton飾演）的小女孩展開，跟隨著她一同探索前往月球的路程。一直嚮往變成一名太空人的Shawn暫時還沒有找到可以前往月球的方式，只能乖乖的聽從父母的指揮，等待夢想成真的一天。

這一天，又到了睡午覺的時間，好動的她最討厭睡午覺了，但今天的情況讓她不得不聽話睡午覺，因為只有乖乖睡覺了，她才能和她心愛的奶奶告別。抱著她奶奶送給她的一座古董燈，她不情不願的回到自己的房間，但坐不住的她終究沒辦法好好睡午覺。興奮的她開始跟那座燈分享自己的夢想和對月球的喜愛。突然，那座燈開始和她說話，並跟她分享它從她奶奶那裡了解到關於月球的故事和知識。

她們的對話兩次驚動了Shawn的父母，好在她們有三次機會。她們開始制定登月的三大步驟，互相學習對方所懂的知識，但最終她們發現彼此都還無法實現登月的願望，因為登月遠遠比她們想的要困難許多。不過，在準備的過程中，她們也學會了一點：如果她們身處地球，而地球又圍繞著太陽轉，那是否代表她們其實一直就身處在這無邊無際的太空中呢？她們又何嘗不是徜徉在宇宙的太空人呢？

「月之燈」雖然從頭到尾只有一名演員在舞台上演出，但因它包含了許多孩子都有的相似經歷，它的一人表演很容易的便吸引到成人與孩童觀眾的目光。劇中的Shawn充滿著好奇心，愛做夢，又好動，而這種種的個性特點則是每個孩子都曾有過的經歷。最重要的是，劇中Shawn幾次嘗試逃過父母追查她是否在睡午覺的橋段生動的捕捉了孩童和父母之間的巧妙關係。

如同同期演出的劇目「裸鼢鼠穿衣記：搖滾體驗」一般，時長60分鐘的「月之燈」也有數不清的演員與觀眾的互動環節。雖然台上僅有Hamilton一名演員，但她完美的掌控了現場觀眾的一舉一動，通過有趣的互動式台詞，成功的邀請台下觀眾一同走入Shawn愛做夢的世界。台下，幫助她記得父母來檢查過幾次的觀眾漸漸成為Shawn房中的一員，一同幫助她守住秘密，保衛夢想。

近期，隨著社會逐漸開始注重各個工作及人文集體都給予各個種族人士平等的機會，西雅圖的觀眾也開始在各個藝術或劇場表演看到更多各個種族人士的表演者。作為西雅圖一大劇團，西雅圖兒童劇院也率先帶領觀眾欣賞到各個種族人士的表演。在這一齣關於科學，夢想，以及想象力的舞台劇中，大大小小的觀眾都跟隨著亞裔演員Hamilton一同學習如何做夢，如何實現夢想，以及如何在困境中學習繼續正面的前進。

「月之燈」現正在西雅圖兒童劇院的Eve Alvord劇院演出，此舞台劇將於5月20日結束演出。詳情或購票，請前往：http://www.sct.org/Shows/2017-2018-Season/TheLampistheMoon