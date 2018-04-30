（晶晶專訪）徐羽妏從小她喜歡唱歌，朋友邀請她到酒廊唱歌。有一次，當她唱完走下台時，剛巧遇見孫敬安也在場，孫敬安問她：是否有興趣，到他旗下的酒廊、夜總會、酒店唱歌，17歲的她喜出望外，便一口答應。80年代，梅艷芳和徐小鳳等歌星紅極一時，雖然她也會選擇唱其他歌手的歌，可是她與粉絲們更偏愛梅姐和小鳳姐的歌。徐羽妏性感、低沉而有韻味的聲線，粉絲們為她而著迷。她的歌聲唱遍中國大陸，美國，加拿大和星馬等地區。

幕前幕後

80代年末期，香港歌星甚得大陸人青昧。每次，她到大陸演出，觀眾都熱情高漲，迫爆會場。90年代，由於卡拉OK盛行，香港歌手登台機會逐漸減少。多才多藝的徐羽妏，轉向幕後製作工作，並且開工作室，她策劃公司的聚會，歌手和樂隊的編排工作，教授唱歌和舞台演出工作，以培育專業幕後工作人才和有潛質的新歌手。

徐羽妏二十多年後重返舞台，因為舒雅頌誠邀她出山，緣由張慧的孫滿月，宴請嘉賓，當晚有徐羽妏，李隆基、劉雅麗、舒雅頌，和包曉華等助陣演出。自此之後，舞台的魔力深深吸引着她，她開始出現在不同類型的舞台上。之後，連續四年被邀請到美國開演唱會。她從來沒有離開過娛樂圈，她熱愛舞台，很享受觀眾的掌聲，觀眾的掌聲才是最大的獎賞。

未來的路

她會以平常心，隨緣，珍惜每一個演出機會，繼續努力做好在幕前、幕後和慈善工作。只要有愛的呼喚，她會隨時候命。不會辜負觀眾對她的厚愛和支持。第一次來西雅圖，很開心為大家唱歌，希望未來的日子，繼續帶給觀眾更多好聽的歌。

結後語

徐羽妏給我的印象，大方得體，談吐自然。我的訪問令她回想到80年代，藝人與傳媒人之間相處和洽，充滿正能量的良好關係。多年來，明星藝人投身於公益事業，為社會發放健康樂觀，積極向上的信息，為此我們衷心感謝藝人明星的辛勤付出。