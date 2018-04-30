趁春天把學習帶到課堂外

經過在漫長的冬季裡，倚窗等待春天的走近，春天終於來臨了！人人都朝氣勃勃，想好好感受春天溫暖的氣息。可是，學期還未結束。所以，在學期完結前，讓孩子保持努力不懈是很重要的。然而，有很多方法可讓你把珍貴的學習機會帶到課室外，讓他們既可享受春光明媚，又可善用時間學習。

現代教育中心通過定制教育課程幫助由幼稚園到第12班的學生獲取佳績，並於下文分享如何於課外製造施教時刻，增加學習的趣味。

用粉筆計數學題：

當天氣晴朗而溫暖時，很多孩子都會在行人道用粉筆寫寫畫畫，那麼我們何不應用在學習上呢？當孩子放學回家後，與其讓他們坐在電視機前，家長可以提出跟他們在外一起玩，並在行人道上寫一些數學問題，讓他們運算和解答。

戶外故事時間：

在春天溫暖的傍晚，有什麼能及在戶外坐著，享受和煦太陽的暖意，或是比坐在營火旁更好？好好善用這時間，預備給孩子講故事，如能讓他們互相講故事便更好。

建造小花園：

俗語有云，四月雨帶來五月花。讓孩子親眼看見這個情境吧！你可以請他們在家的前庭或後院幫忙種花，學習如何照顧植物，並觀察它們生長。這樣，他們便能學習到不同類型的花及相對的處理方法，並監測陽光照射的時間，或是各種植物所需的水量。

尋寶遊戲：

戶外活動有很多值得學習的東西，這能讓孩子保持新鮮感。你可以在區內的森林保護區、公園，甚至家中後院玩尋寶遊戲。教導他們不同的樹和樹葉，各種鳥類和它們的叫聲，甚至是不同品種的昆蟲和小動物。

創造越野障礙挑戰 ：

孩子放學後通常仍有過剩的精力，所以父母更要想辦法讓孩子宣洩部份精力，以便他們能維持精神集中。比如說，家長能為子女制定一個障礙挑戰，讓他們每天放學後回家完成個別體能訓練，亦可預先準備健康的零食，以作他們完成後的小獎勵。當他們吃這些零食時，家長更可趁機探討他們現階段身體活動所需和健康飲食的重要性，甚至就討論內容再作延伸。

為了協助學生超越學業目標，現代教育中心提供各種定制的增潤課程及補習計劃以供選擇，再因應本學年的學習所需，好好裝備您的孩子。現代教育中心於暑假期間，更特設夏令營及增潤課程。

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