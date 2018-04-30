Sub Zero冰淇淋酸奶店：實現每個人的專屬冰淇淋

原文 Tracy Wang

翻译 Lulu Lu

你有幻想過在冰淇淋店上科學課嗎？ Sub Zero冰淇淋酸奶店是一家液氮冷凍冰淇淋店。作為華州唯一一家Sub Zero門店，其在西雅圖聯邦路社區（Federal Way）的門店自2011年來一直以美味的冰淇淋和有趣的冰淇淋製作方法吸引著源源不斷的客人。

Sub Zero的聯合創始人傑里·漢考克（Jerry Hancock）擁有化學專業背景。因熟知「DIY食品」的趣味性，他利用液氮發明了創造冰淇淋的新方式，並於2004年開設了他們的第一家冰淇淋店。而傑克則於2011年在他的老家，聯邦路社區開設了華州的第一家Sub Zero分店。

當年在選擇Sub Zero的門店地址時，傑克曾找過華州許多熱門地點，但不幸的是，他的提案遭到了多方拒絕。作為一個在聯邦路社區長大的孩子，他最終決定在距離他家只有3英里的地方開設了這家屬於自己的門店。由於對聯邦路社區瞭如指掌，傑克預測這會是一個很大的市場，而且正如他所料，Sub Zero剛開業就吸引來了幾乎所有年齡段的好奇液氮冰淇淋的顧客。傑克表示，「最大的客戶群來自千禧一代」。開店多年來，客戶穩步增長，在慶祝其六週年生日時，他們已經是一家成熟的冰淇淋店，吸引著開車五十英里前往嘗試其獨特的冰淇淋的顧客。

Sub Zero與其他冰淇淋店完全不同，他最特別的一點便是它考慮到了有各種飲食限制和不同口味的顧客。在Sub Zero，顧客可以首先從體驗菜單（Sub Zero 獨家口味）中選擇，或自己DIY冰淇淋（大小，奶油，味道，配料）。為了給每個人帶來全新的特製冰淇淋體驗，Sub Zero讓顧客選擇奶油，比如低脂肪或蛋奶沙司，顧客還可以從一長串口味中挑選，並混合30多種配料。在液氮冷凝後嚐一口，牙齒發顫，舌尖發麻，大腦冰凍，DIY冰淇淋完成了。

Sub Zero最特別的是，選擇奶油或口味並不是創作過程的終點，因為在做完選擇之後，顧客將親眼看見他們的冰淇淋如何瞬間凝固。在Sub Zero，顧客不用百無聊賴地等待冰淇淋，而是可以自由參與DIY冰淇淋的過程了。

幸運的是，Sub Zero的樂趣並沒有止於門店。這是一家深入其周邊社區的冰淇淋店，它還提供餐飲和一流的演示，經常被邀請去中小學進行有趣的液氮冰淇淋製作科學演講。每次演講，傑克都會先做30到40分鐘的液氮冰淇淋演講，而課堂最後則是讓學生們親眼見證他們所選的冰淇淋如何被瞬間凝固。面向私立學校和家中自學兒童進行科學演講，Sub Zero決心將其液氮冰淇淋的魔力帶給所有年輕人。

除了在學校進行有趣的科學演示，Sub Zero還在公司活動，婚禮和各種慶祝活動提供餐飲服務，為客人和活動方提供愉快的體驗。讓客人現場目睹冰淇淋從液態到冰凍的轉變必將讓吃冰淇淋變得更有趣。

今夏，聯邦路社區的Sub Zero將受邀參加各種活動，任何有意舉辦活動的潛在客戶都可以聯繫傑克，並一起設計冰淇淋口味。為了給華州更多的人帶來這種神奇的體驗，傑克還在尋找具有企業家經驗的人在該州開設更多的分店。

更多有關Sub Zero的信息：

地址： 31653 Pacific Hwy S Federal Way, WA 98003 b/t 312th St & 316th St

電話： (253) 335-8113

營業時間:

週一至週四：11am-10pm

週五與週六 11am-11pm

週日不營業