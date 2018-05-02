金正恩笑臉攻勢 已爭取到更多談判籌碼

北韓領導人金正恩大展笑臉攻勢，使美國總統特朗普感受到壓力，或許在北韓做出任何重大讓步之前，特朗普就可能放鬆對北韓的制裁。

金正恩在「金寅會」上保證將「完全去核武化」，又計劃邀請外國記者見證北韓於5月初關閉主要核武試爆場。

金正恩還調侃了朝鮮導彈和核試驗，它們在近年來引發了嚴重關切。「我聽說你因為我們（試射導彈）而好多次在凌晨被吵醒，不得不去參加國家安全會議，」金正恩微笑著說。「早起床肯定已經是你的習慣了。我將確保你的清晨睡眠不會再被打擾。」

「現在我可以安心入睡了，」文在寅回答。

在一次談話中，金正恩提到了雙方關係中的幾個微妙之處。「在我來這裡的路上，我看到那些對朝鮮軍隊的炮彈感到緊張的人——包括延坪島的居民、脫北者和背井離鄉的人，對今天的會議寄予厚望。」他說。

金正恩提到的延坪島是指2010年朝鮮發起的一起襲擊事件的發生地，該事件造成兩名韓國海軍陸戰隊員和兩名平民建築工人死亡。「背井離鄉的人」指的是在朝鮮戰爭期間離散的家庭。

「我期待充分利用這個機會，讓我們有機會癒合南北之間的創傷，」金正恩補充道。「分界線實際上並不高，當很多人踩上它並越過它時，它可能會消失。」

文在寅提到最近在朝鮮發生的一起巴士車禍，該事件造成32名中國遊客和四名朝鮮工人身亡。

「我聽說朝鮮發生了一起不幸的事故，」文在寅說。「你一定一直在忙著處理它。有人告訴我，你親自去了醫院，會見遇難者，並為他們準備了專列火車。」

雙方領導人均提到了對和平的期望。「我來到這裡，是為了結束這段對抗的歷史，並與你並肩工作，來解決我們之間的障礙，」金正恩說。「我有信心，更光明的未來等待著我們。」

文在寅回答說：「我們兩個是直接處理朝鮮半島問題的人，但我們也應該與世界各國並肩努力。我們應該主動處理我們的事務，以使周圍的國家能夠跟隨我們。」

美國戰略暨國際研究中心太平洋論壇總裁柯羅夫博士（空軍上將退役）表示，「我們低估了金正恩，必須自負後果。迄今為止他對狀況的統合能力相當優異」。

金正恩最近的動作雖使韓戰終結的可能性升高，但一些人士仍懷疑他其實是在換取時間，以降低戰爭風險，並試圖緩和聯合國對北韓的制裁。但無論如何，金正恩的確已經改變國際輿論的風向。

儘管特朗普仍保證在北韓「去核武化」之前仍將維持制裁，但中國顯然正在放鬆對北韓的制裁，文在寅也在「金寅會」上為雙方的經濟合作保留可能性。

韓國外語大學政治學教授楊南光表示，「北韓提議在大家面前關閉核試場，可能軟化國際社會的態度，並支持他的誠意，使金正恩在與特朗普會面之前便平添討價還價的籌碼」。

金正恩對文在寅表示，他「不是這種（會使用核武的）人」，且如果他能與美國建立互信，便沒有理由為了核武而「活得很困難」。金正恩上周還表示將關閉核試場，並停止試射飛彈，轉而聚焦於發展經濟。

特朗普28日表示，「我認為我們將想出解決方案；如果不能，至少留下相互尊重，並繼續推動的空間。我不認為他是在玩手段」。

美國國務卿龐培歐29日接受訪問時表示，他在復活節前後拜會金正恩，並表示金正恩「準備充分」，且「非常了解我所形容的任務」。他指出，政府的目的是「完全、經得起驗證，無可逆轉的去核武化」。

但懷疑人士仍有質疑的理由。迄今為止金正恩在聲明中所提的「去核武化」，一直是以全球為前提，意即只有當所有其他國家都如此時，他才會放棄核武。

新聞報導並指出，北韓的核試場所已經嚴重受損，不堪再用，因此關閉核試場已無關緊要。金正恩曾對文在寅表示，有兩座核試隧道仍然狀況良好。

柏林自由大學東亞研究院研究員華勒斯表示，「金正恩的確玩得不錯。我們不清楚他究竟只是在爭取時間，還是他認真地試圖達成某種解決方案」。