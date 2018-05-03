亞馬遜溫哥華分部新增3000個工作崗位

（編譯：蘇珊）亞馬遜計劃在溫哥華建設其全球最大的研發中心之一。這個零售業巨頭本週一宣佈了半年來在溫哥華的第二次擴張，透露未來的辦公區將佔據市中心一座巨型辦公樓的三分之一。2022年，3000名員工入職後，亞馬遜將成為溫哥華所在省不列顛哥倫比亞最大的僱主。

此次溫哥華的擴張是近期亞馬遜眾多擴張中規模最大的，儘管亞馬遜還在甄選其第二總部。溫哥華也有參加第二總部的競選，但並沒在最後20個候選城市名單裡。

開放的外籍僱員政策和臨近舊金山灣區以及西雅圖的地理位置優勢，讓溫哥華的科技產業蓬勃發展，亞馬遜的此次擴張更是對溫哥華的又一肯定。

「我們選擇在溫哥華擴張，是因為我們認同這裡多元和優秀的英才。」亞馬遜溫哥華負責人傑西·多爾蒂（Jesse Dougherty）說道。在當天的活動上溫哥華市長羅品信（Gregor Robertson）和首相特魯多（Justin Trudeau）也一同出席。

微軟2007年在遭遇美國高級人才簽證數量限制後，在溫哥華建立了研發中心，至2016年已有超過800名員工。這一切的實現得力於和政府部門達成的外籍員工簽證特別政策。

聯邦政府將與微軟達成的協議作為領航者項目的典範，作為其全球技術策略的一部分：快速發展的公司可以為海外僱員在兩周內辦理工作簽證。

亞馬遜本週二還宣佈，計劃在波士頓海港區租用新辦公區域，並在未來幾年內增加2000名員工。