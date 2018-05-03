華州夏季油價預計三年來最高

（編譯：鍾詠鈺）根據美聯社報道，今年夏天的原油價格將會達到三年多以來的最高水平，并預計會繼續攀升，推動汽油價格上漲。根據美國汽車協會的數據，在華盛頓州，平均每加侖的價格為3.29美元：其中金縣（King County）為3.39美元，皮爾斯縣（Pierce County）為3.32美元，斯諾霍米什縣（Snohomish County）為3.33美元。

美國每日的全國普通汽油平均現價為每加侖2.81美元。根據石油價格信息服務公司的數據，這比壹年前每加侖2.38美元的價格有所上升。並且根據美國汽車協會的數據，在美國各地，16％的加油站每加侖收費超過3美元。

「這將是自2014年以來最為昂貴的駕駛季節，」石油價格信息服務公司的全球能源分析主管湯姆·克羅薩（Tom Kloza）說。

「我把我的車加滿油，價格是52美元或53美元，」51歲的蘭克（Lanke）說，「現在對於相同數量的汽油，它的價格在60美元左右。」

有幾個因素促使油價攀升，其中包括全球的經濟增長促進對石油的需求，和石油輸出國組織去年發起的減產措施削減了石油供應量。隨著夏季的到來，不少家庭會選擇旅遊度假和自駕遊，而汽油價格也會隨之上漲。根據能源情報署報道，在美國，今年從4月到9月的駕駛季節石油供應量比去年同期少110萬桶，而消費者對汽油的需求已經在4月份創下新高。

根據美國汽車協會的數據，加州、俄勒岡州、華盛頓州和內華達州等，以及阿拉斯加和夏威夷的司機支付油費最多，這些州的汽油平均零售價從每加侖3.19美元到3.61美元不等。而在南部和東南部的一些州，汽油平均零售價格最低，包括路易斯安那州和阿拉巴馬州，這兩個州的汽油價格分別為每加侖2.54美元和2.56美元。

盡管如此，如今的價格仍然遠遠低於2008年每桶130美元以上的原油價格。當年汽油平均零售價格飆升至每加侖4.11美元，創下歷史新高。

美國能源情報署預測，今年夏季的普通汽油平均零售價格為每加侖2.74美元，高於去年的平均每加侖2.41美元。汽油價格在每個春季都會上漲，並隨著夏季的到來而逐漸下降。對於2018年全年，預計所有等級的汽油平均零售價格為每加侖2.76美元。換句話說，這相當於今年美國的每戶家庭在燃料上要花費額外的190美元。