表爾威市民對收容所意見分歧

（編譯：Dawn）表爾威市目前正計劃建立一個低門檻的男性收容所，旨在減輕無家可歸者危機。同時對此進行了一項調查，以衡量公眾對該問題的態度，調查結果表明了市民態度明顯的兩級分化。

在近1000名參與調查的市民中，有一些人表示：「無家可歸者收容所很危險，這會帶來毒品和犯罪等問題。」其他人則表示對收容所的擔憂毫無必要。有一位說，解決這個問題不是表爾威的工作。還有一位則認為，幫助無家可歸者是他們的道德義務。

許多反對聲音認為收容所會導致周圍房屋價值降低，但有人也表示無家可歸者這一問題本身的持續也會有損房屋價值。還有人建議市政官員按照種族劃分收容所，以此「減少摩擦」。

儘管各方意見不一，但如果總結出一個一致的態度來，那就是所有人都希望：無論通過什麼方法來解決表爾威無家可歸者的問題，只要別讓我們的城市變成第二個西雅圖就好。

表爾威目前正在修改土地使用法規，以便建立無家可歸者收容所。有關建立低門檻的男性收容所已被廣泛討論，比如大量的社區活動以及3月進行的這次公眾調查。

大多數表爾威市民都認為能獲得全年住房，食物及病例管理和心理健康服務才是首要任務。大多數人都不希望收容所建立在靠近居民區和學校的地方。由於在調查過程中，人們可以通過自己的文字回應出各種觀點，因此帶來了兩極分化的調查結果。