西雅圖單車道修建計劃費用高出預期10倍

（編譯：徐丁丁）據報導，由選民投票通過的拓修市區自行車道工程的費用比預計花費要高出十倍之多。

「我感覺當市長看到這個數字的時候她快要心臟病犯了。」西雅圖交通局（SDOT）臨時主管說。選民們在選舉過程中被告知修建自行車道的費用大概在每英里86萬美元，但事實上費用高達驚人的120萬美元每英里。即使2015年通過的西雅圖交通改善計劃為迄今為止最大的徵稅計劃——稅收金額高達9千3百萬美元，也遠遠不夠支付此自行車道修建項目。

近來綠色都市化——建立輕軌，環保道路以及自行車道環繞的城市的呼聲越來越高，選民們滿懷希望地將其看作臨界點，一次從私家車為中心轉移到公共交通主導的綠色城市的轉折點。然而政府卻因為資金缺乏不得不叫停計劃。之前在選舉過程中向選民作出的修繕城市交通設施的承諾，此時也有虎頭蛇尾的嫌疑。

對此，西雅圖社區綠色道路（Seattle Neighborhood Greenways）活動積極分子安德里斯·薩羅門（Andres Salomon）說：「 政府這種行為對未來交通徵稅計劃的實施會多有不便。」事實上，上週肯特市選民並未通過兩項稅收法案，一項針對消防署，另一項針對警署。這是否也預示了當選民開始對消防和警局相關的稅收說不的時候，他們也許真的需要點休整的時間。