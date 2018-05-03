西雅圖近年最和平的五一大遊行

（編譯：鍾詠鈺）5月1日是國際勞動節，但同時也是國際示威遊行日。這起源於1886年5月1日美國芝加哥發生的大規模罷工和遊行示威。示威者要求改善勞動條件，實行八小時工作制。為了紀念美國工人階級的英勇鬥爭，每逢5月1日，美國各地的勞動人民都會舉行盛大的遊行與集會。

雖然西雅圖的大多數遊行都是相對和平的，但人們還是會擔心發生像2012年、2013年五一大遊行時引發的暴力事件。當時，數十名暴亂者混夾在市中心的遊行隊伍中，砸毀沿街多家銀行和商店的櫥窗，以及襲擊路邊的汽車。他們在行動前還故意投擲了煙霧彈進行掩護，甚至圍攻聯邦政府大樓，以至於多人受傷。警方不得不使用閃光彈和胡椒噴劑應對這場騷亂，最後逮捕了多名暴亂者。

2017年的遊行導致了五人被逮捕，2016年曾引發了一年時間的關於一個莫洛托夫燃燒瓶的調查。但今年的遊行上了各大報紙是因為它基本什麼也沒發生，只有一人被逮捕。此人佩戴面罩，由於在遊行開始前向亞馬遜大球投擲石頭而被拘捕，但據悉並未造成嚴重財產損失及任何傷亡。

今年西雅圖的五一大遊行在5月1日當天下午2:30舉行。遊行隊伍從朱金斯公園（Judkins Park）開始，隨後有成千上萬的遊行者加入，經過雷尼爾大道南（Rainier Ave S）、唐人街附近的南傑克遜大街（S Jackson St），以及西雅圖市中心的第四大道（4th Ave），最終隊伍來到第二大道（2nd Avenue）和春大街（Spring Street）的交叉路口，在華盛頓州執照部門附近漸漸疏散了。

與此同時，與西雅圖大多數遊行者立場相反的右翼組織愛國者禱告（Patriot Prayer）於下午3點在西湖公園（Westlake Park）開始遊行。這個組織主張言論自由，並且反對共產主義。而另一個極右翼男子組織驕傲的男孩（Proud Boys）也參與了此次遊行，隊伍原計劃朝著國會山（Capitol Hill）前進，但不到半小時後就馬上返回西湖公園，只有部分人群到達了國會山。

在4月30日時，西雅圖各大報紙紛紛發表文章預測今年五一大遊行可能會取得的成果。然而事件發生後，Kiro電台兩位主持對此次的遊行評價為：絕對的和平和無聊。另一位電台主持開玩笑說：「我太失望了！」