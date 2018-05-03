貝索斯：每年套現10億美元亞馬遜股票支持自己火箭公司

4月29日，億萬富翁、亞馬遜CEO傑夫·貝索斯（Jeff Bezos）的藍色起源太空公司（Blue Origin）於美國德克薩斯州再次成功發射並回收了「新謝潑德號」（New Shepard）亞軌道飛行器。

貝索斯在個人推特上興奮地發文稱，「最高點達到了35.1萬英尺（107公里），這是我們運行目標所需的高度。又進了一步。」

據瞭解，此次發射是新謝潑德號系列火箭的第八次發射。去年12月，藍色起源公司對新謝潑德號火箭進行了第七次發射，成功著陸，而且還成功部署了無人太空艙Crew Capsule 2.0。藍色起源希望利用這個將火箭與運輸艙合二為一的設計將乘客運送到近地軌道空間，並開展科學實驗，最終返回地面。火箭和運輸艙均可重複使用。

本次測試飛行是藍色起源公司將人類送入亞軌道空間的一次新嘗試，藍色起源首席執行官鮑勃·史密斯（Bob Smith）曾在去年表示，計畫在2019年之前將首批遊客送入太空。

貝索斯最近在一次採訪中表示，每年將用10億美元的「亞馬遜收益股票」來資助自己創辦的火箭公司藍色起源。不過，儘管10億美金數額巨大，對於這位世界首富來說，只相當於他個人財富的不足1%。

藍色起源公司是由貝索斯於2000年一手創辦的。在2015年11月，藍色起源公司成為全球首家成功發射和回收火箭的公司。藍色起源公司的終極目標是：有一天讓「數百萬人在太空中生活和工作」。

「我能看到部署這麼多金資金的唯一途徑就是，將我的亞馬遜賺來的錢轉化為太空旅行服務。」「藍色起源非常昂貴，足以使用這筆財富。」貝索斯稱，他計畫繼續為該公司提供長期的資金支援。

眾所周知，貝索斯擁有很多資產。他經營著亞馬遜，擁有《華盛頓郵報》，並正在致力於將華盛頓特區的一座豪宅改造成一個獨棟住宅。但對於他來說，藍色起源是「我所做的最重要的工作」。不過他也承認，最後的成功可能自己的曾曾孫才能看到。

除了他對太空的興趣之外，貝索斯說，他追求的目標是讓人們乘坐火箭到太空，因為如果人類不探索在其他星球上生活的可能性，他擔心未來會發生什麼。在採訪中，貝索斯還表示:「我不希望我的曾孫們生活在停滯的文明中。」

人們越來越多地消耗能源——貝索斯將之稱為「真正的能源危機」。他看到了兩種選擇:積極地使用最小的能量，或者將其擴展到另外的空間。

他認為，「太陽系很容易就能支持1萬億人類。」「如果我們有1萬億人類，我們就會有1000個愛因斯坦，1000個莫札特，還有無限的太陽能資源等等。」

他說，「我很幸運，因為我覺得自己有一種使命感，讓自己驅動著藍色起源」。