（編譯：鍾詠鈺）對於23歲的菲利普（Philip）和他20歲的女朋友凱蒂（Katie）來說，一次到太平洋西北地區的假期代表著大自然愛好者的夢想。他們是密歇根州的居民，飛往俄勒岡州波特蘭，計劃參觀奧林匹克、北瀑布、雷尼爾山和胡德山國家公園，並計劃在西雅圖停留一天。

周一，他們開車到西雅圖市中心去參觀派克市場和海濱等熱門旅遊景點。在遊覽派克市場的時候，他們把租賃的汽車停在西大道和聯合街道上。這對情侶完全沒有擔心，畢竟這是中午，街道上滿是遊客和正在午休的工人，而且停車的地點就在四季酒店、貝納羅亞音樂廳和西雅圖藝術博物館等高端景點之間。

但事實證明，他們錯了。當他們回到租賃汽車時，他們發現車窗被砸了，行李也全部丟失。

然而警方並沒有給予幫助。「警察說，『噢，這種事情一直發生，你應該把你的東西鎖在後備箱裡。我們會在接下來的10個小時內給你打電話並且提交報告』」，菲利普回憶說。當他問警方是否可以來到犯罪現場時，西雅圖警察局答復說，這將需要兩天時間。

「我們來自底特律地區，所以我們理解會發生犯罪，但即使在底特律，我們也可以在市中心安全地停車，」菲利普說。「我確信西雅圖有很多美好的事物，我們在這裡也看到了，只是，它們沒有超過來到這裡的風險。」